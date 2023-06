Nandrin: les Coquelicots "grandissent" dans leur marche (400 km) à travers le Jura

11 000 m de dénivelé

Au total, 11 000 m de dénivelé attendaient les Nandrinois dans cette traversée hors du commun qui commence à peser dans les jambes alors qu’elle approche tout doucement de sa fin, par une météo somme toute favorable avec une température moyenne de 25 degrés (mais des nuits très froides à 5 degrés par contre). "La fatigue s’est clairement installée. Il y a les efforts physiques. Et puis, en camping, on ne dort pas comme chez soi. Pour beaucoup, c’est la découverte de la vie au dehors, de 7h du matin à 22h30. On partage tout ensemble. Les moments de franche rigolade, comme ceux d’une tristesse qui nécessite parfois de s’isoler un peu. Il y a forcément le cafard lié à l’éloignement de la famille. Et cela vaut aussi pour les 4 éducateurs. Tout le monde a ses jours où il se sent en forme, et à d’autres moins. C’est une des missions de l’équipe accompagnante: on reconnaît chacun dans son état d’âme." Et dans son état physique également puisque c’est en réunion chaque soir que se décide la composition du groupe qui marchera le lendemain, en fonction du profil du terrain qui s’annonce notamment.

Le physique, le mental

La fatigue se fait donc de plus en plus ressentir. Les "bobos" n’ont pas attendu la moitié du parcours pour se manifester sous la forme de crises de crampes ou d’inévitables ampoules aux pieds que le staff soigne avec attention pour ne pas non plus brûler les organismes.

C’est dire si chacun se retrouve confronté à ses propres limites physiques comme mentales, et "grandit" du coup. "Ils prennent conscience de la notion du temps. Vivre le manque affectif durant un mois, c’est long. On met des mots là-dessus avec eux." Et cela force évidemment le respect de tous dans cette petite famille qui partagera, à son retour le mercredi 28 juin, son vécu avec les copains restés à l’institution et les familles aussi. "Les contacts avec nos proches se limitent volontairement à des cartes postales et à l’envoi de mails. On évite les coups de fil pour ne pas éveiller la mélancolie. On a aussi une page Facebook (Gtj les Coquelicots) où on laisse un carnet de bord mais qui reste sommaire. Une fois rentrés, on fera un reportage plus complet avec des photos souvenirs." S’y trouveront certainement de magnifiques paysages assez variés entre les rives du Doubs, les forêts et les sommets. Sans oublier la découverte des fromages (le Morbier et le Comté) d’un Jura aussi renommé pour être le pays des horloges et de l’absinthe. Allez, "plus que" 100 bornes à avaler, et ils vont le faire, soyez-en sûrs !