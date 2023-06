Anthisnes: du gros son à l’Avouerie pour fêter la musique

Riffs distordus, death growl et rythmique lourde

Le programme était prometteur puisqu’il réunissait des groupes de la région liégeoise comme Hunting Horror et Excavated, les Bruxellois Atroxentis, les Français Voorhees et les Hollandais Lucifer Principle, en tête d’affiche. En temps normal, on aurait pu s’attendre à plutôt entendre un orchestre de musique de chambre en pénétrant dans l’antre boisé de l’édifice médiéval. Mais, en termes d’instruments à cordes, puisqu’il y en avait bien, les guitares, saturées, distillaient plutôt un son électrique voir électrisant et souvent distordu pour le plaisir des métalleux présents, petits et grands.

Les front-men des groupes sondaient les abysses sombres de leurs voix au travers de chants gutturaux (death growl) menant droit vers un univers d’outre-tombe. Les ruptures de tempo s’enchaînaient, les guitares criaient, la basse soutenait, grave et profonde. Les batteurs piétinaient leur double-pédale, et le ballet aérien des baguettes les voyait percuter tantôt la caisse claire, tantôt un tom et cingler cymbales crash et china dans un rythme effréné. L’ambiance était autant à l’envoûtement auditif, qu’au "headbanging" (hochements de tête), en cadence avec la musique. Le public avait en plus, la possibilité de se désaltérer, entre les sets, avec les boissons produites à l’Avouerie ; bière, vin de sureau et autres avant de reprendre ensuite sa place devant la scène.