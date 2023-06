Amay: le 4540 Urban Festival avec KT Gorique, une championne du monde de free-style

Deux ans après sa première édition sold-out (le centre culturel d’Amay alterne avec la fiesta des mômes), le 4540 Urban Festival signera son retour sur la place Sainte-Ode à Amay, le vendredi 30 juin de 14h30 à 1h du matin. "Soit le dernier jour des examens. Donc, on dit aux jeunes: venez fêter cela avec nous", s’enthousiasment Vicky Stratidis et Émilie Threiss, animatrices au centre culturel d’Amay. Pour preuve, c’est avec une attention portée vers les 5e secondaires et rhétos d’Amay que le festival débutera avec "Off School": une invitation à assister gratuitement au concert de Safari et de jeunes talents du coin en 1ère partie. On retrouve là la volonté de mettre en lumière des artistes en devenir à l’instar du projet ayant mené à la création du Collectif 4540 au centre culturel amaytois. À savoir d’avoir ramené sur les rails de la formation, des ados en plein décrochage scolaire et qui ont retrouvé du sens à travers des ateliers créatifs dans leur domaine musical du rap avec le parrainage du Liégeois Kaer (ex Starflam). Depuis, les gaillards ont pris de la bouteille et ont déjà enflammé plus d’une scène, dont celle forcément de "leur" festival qu’ils fouleront à nouveau le 30 juin à 20 h 15 avec des musiciens en live ! Mais avant, en deuxième momentum de la journée, la plaine aura été mise à température par une "Hip-hop party" où se mêleront des MJ aux platines, des DJ, des battle break et des séances de graph avec initiation à la clé.