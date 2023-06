Amay: la fête de la fraise avec "parrain Theunis"

Prochain voyage début novembre

L’Asbl Amitiés Amay-Bénin, créée en 2009, prépare actuellement son prochain voyage qui aura lieu le 6 novembre. "Nous partirons pour 10 jours cette fois-ci, avec une délégation de 11 personnes, dont notre parrain Pierre Theunis. Nous sommes donc actuellement très occupés par les préparatifs du voyage, qui ne sont pas toujours simples. Là-bas, l’ONG Kamet avec laquelle nous collaborons, organise tout sur place. Ce sont d’ailleurs eux qui assurent le fonctionnement quotidien de l’école." Afin de profiter au maximum de la culture du Bénin, la délégation amaytoise dormira chez l’habitant et non à l’hôtel. "C’est un moment de partage et où nous pouvons nous immerger dans la culture locale. Malgré le fait que les conditions ne sont pas toujours au top, ils font toujours en sorte que nous soyons bien."

L’argent récolté lors de la fête de la fraise sera envoyé directement à l’ONG Kamet, en faveur du projet "Dessine-moi une école". "Avant, nous envoyions des marchandises, mais nous nous sommes rendu compte que les frais du voyage étaient énormes et, donc, que nous y perdions car nous avons beaucoup de matériel. Raison pour laquelle nous ne pratiquons plus cela depuis quelques années."

Plus tard dans l’année, l’Asbl Amitiés Amay-Bénin organisera son traditionnel repas d’automne. "Nous travaillons encore sur les détails. De plus, nous allons préparer les 15 ans de l’ASBL et nous comptons faire les choses bien."