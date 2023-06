Wanze-Andenne: Bruno Delvaux lance son distributeur de petits plats

Pas le temps de cuisiner et pourtant une envie de bien manger. Le traiteur Bruno Delvaux propose une solution pratique dans un bon rapport qualité prix. Avec son équipe, il a installé ce vendredi un distributeur de plats à emporter à Seilles tout près du rond-point. L’accès est facile puisque l’appareil se trouve dans le parking des Établissements Belche Moray. La machine réfrigérée est un nouveau service pour le traiteur andennais qui avait déjà proposé des plats à emporter. "Durant le Covid, nous faisions deux créations par semaine à emporter au restaurant. Nous avions créé notre marque déposée Wallons-nous avec essentiellement des produits locaux. Et cela avait bien fonctionné. D’'où l’idée d’un distributeur de plats à emporter. Nous sommes ici dans un endroit de passage très fréquenté, explique le Bas-Ohatois qui mise toujours sur la qualité et une belle variété de repas. Avec mon équipe de cuisiniers, nous proposons une dizaine de plats dont les menus seront changés régulièrement. Il y en a 60 disponibles dans la machine 24/24 h. Et nous avons une application qui nous permet de suivre les ventes et ainsi de faire un réassortiment journalier. Tous les plats sont sous vides pour garantir une qualité et conservation maximale."