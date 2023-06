Huy: l’Académie expose et attend de déménager. Mais quand ?

Ce déroulé de peintures, sculptures, dessins et autres créations plastiques montre, s’il le fallait encore, combien l’art est utile pour le développement personnel de chacun mais aussi pour celui qui vient à sa rencontre. Car il est question de partage dans le cheminement artistique. "Sans vous, le public, les élèves et professeurs ne pourraient partager leurs réalisations, indiquait Catherine Charlier, directrice de l’Académie des Beaux-Arts (qui a ses implantations à Huy, Ciney, Dinant, Vesdre sur Semois), et ce terme partage est essentiel dans le vocabulaire et le processus artistique."

190 élèves à l’œuvre

En décentralisation dans les salles du centre culturel de Huy et le musée communal, l’exposition montre jusqu’au 25 juin, le travail des quelque 190 élèves qui suivent les cours de dessin, de peinture et celui nommé pluridisciplinaire, pour les plus jeunes. Nouveauté cette année, le cours de pluridisciplinaire à orientation recherche textiles qui a vu le jour à la rentrée 2022. "Il y est question de fibres, de fils, de traits, de volumes et de couleurs, poursuit Catherine Charlier, au regard des réalisations présentées dans ces expositions. Ce cours répond à une demande."

Mélange de techniques, de thèmes et d’identités créatrices, cette exposition met en scène le travail de tous les élèves, tous niveaux confondus. "Les professeurs donnent cours à un groupe qui mélange des élèves débutants, moyens et confirmés, insiste Catherine Charlier. Le fait de se côtoyer, ça stimule les élèves qui sont aussi amenés à être autonomes."

L’exposition est accessible pendant les heures d’ouverture du centre culturel et ceux du musée communal ainsi que les week-ends de 14h à 18h.

085/21 55 53 – 085/21 12 06