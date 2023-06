Grosses tensions suite à l’agression raciste visant un jeune Andennais à Huy

Depuis le week-end dernier, des tensions sont nées dans la région hutoise à la suite d’une agression commise sur Guy Ngea, le 9 juin à Huy. Ce jeune Andennais, par ailleurs futur joueur de Loyers en P1, a publié une vidéo des faits sur son compte Instagram. Sur la vidéo, on peut voir le jeune homme qui a le visage en sang et on entend distinctement les agresseurs le traiter de "vieux singe", tout en lui demandant d’où il vient et s’il "en veut plus" ! Une vidéo particulièrement violente aux relents racistes qui a énormément suscité de réactions. En effet, plus de 36 000 personnes ont "liké" la publication et plus de 1 500 personnes l’ont commentée.