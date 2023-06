Héron: il découvre un chevreuil dans sa piscine (vidéo)

"Seul, je n’y serais pas arrivé"

C’est alors que Frédéric a découvert qu’un cervidé pataugeait dans sa piscine enterrée dans le jardin. "Il nageait en rond. Il a essayé plusieurs fois de sortir, mais sans y parvenir. Je n’aurais pas osé le sortir seul de la piscine. Je pense que je n’y serais pas arrivé. J’avais peur de le blesser et puis je ne suis pas habitué."

Frédéric a directement fait appel aux pompiers de la zone Hemeco. Ces derniers sont arrivés sur place moins de vingt minutes plus tard. Deux pompiers ont été nécessaires pour mener à bien l’intervention. "Avant que les pompiers n’arrivent, le chevreuil venait de se coincer dans l’échelle, ce qui a facilité la tâche des secours. En cinq minutes, c’était fait. Ils l’ont attrapé et sorti de l’eau. Il faisait déjà un certain poids."

Malgré une clôture d’1m20 de haut

L’animal semblait soulagé, mais un peu décontenancé par cette mésaventure. "Je pense qu’il était fatigué. Il est venu vers la terrasse. Il semblait désorienté mais pas blessé." Après ce petit plongeon rafraîchissant, le brocard est reparti. Plusieurs habitants du quartier avaient déjà vu des chevreuils dans les environs. Mais, Frédéric ne s’attendait pas à retrouver un spécimen dans sa piscine ! "Mon jardin a une clôture d’environ 1m20 de haut. Il a dû sauter. C’est la première fois que ça arrive. Je n’ai pas eu peur, mais j’ai été étonné et impressionné."

L’habitant des lieux est ravi de l’efficacité de l’intervention des secours. "Je savais qu’ils avaient une équipe spécialisée dans les sauvetages d’animaux. Un des pompiers qui est intervenu est justement en train d’intégrer cette équipe. C’est toujours bien de savoir qu’on peut faire intervenir les pompiers lorsqu’un animal est en danger. Nous avions bien entendu un peu de bruit, mais nous ne nous imaginions pas faire une découverte pareille. Heureusement que nous l’avons rapidement vu et que nous étions à la maison. Dans le cas contraire, il aurait nagé jusqu’à épuisement puis il n’aurait sans doute pas survécu."

Un "cadeau" avant de partir…

Heureusement, tout est bien qui finit bien. Ce petit cervidé a pu retrouver la liberté. Après cet épisode pour le moins original, reste à vérifier si l’invité inattendu n’a pas fait de dégâts. "Je vais regarder s' il n’a pas abîmé le liner de la piscine en essayant de sortir ou avec ses bois. Tout ce que j’ai déjà vu, c’est qu’il s’était soulagé dans l’eau. Je vais devoir désinfecter", termine Frédéric avec une pointe d’humour.