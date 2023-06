Décrochages liés aux panneaux solaires: Lincent lance une motion pour que la Région agisse

"On nous demande de mettre de plus en plus de panneaux solaires", poursuit Albert Morsa. Et c’est vrai qu’entre "la politique régionale visant à multiplier par quatre la production photovoltaïque d’ici 2030", la crise de l’énergie, et tout le reste, ce genre d’aménagements s’impose de plus en plus. "Mais le réseau n’est pas capable de supporter cette augmentation."

Améliorer le réseau ou installer des batteries

C’est pourquoi les conseillers communaux somment la Région de réagir. "Elle doit tout mettre en œuvre pour résoudre le problème. A priori, il y aurait deux solutions. Soit, on rend les cabines et le réseau plus performants.. Mais pour y arriver, il faudra au moins entre 5 et 10 ans. Soit, on fait comme en Flandre, et on subsidie à 70% l’achat de batteries que les privés installeront chez eux. Ils pourraient ainsi stocker le surplus d’électricité et le réutiliser plus tard. Je pense que c’est vraiment la solution d’avenir."

En parlant de batterie, la conseillère de l’opposition Marie-Madeleine Nisen (LRPS) a aussi une idée. "On pourrait également construire des batteries "collectives", comme celle qui se trouve à Deux-Acren, près de Lessines."

Adoptée à l’unanimité, la motion, va être transmise à la Région wallonne, à l’Union des Villes et des Communes et à toutes les Communes de Wallonie. "On espère qu’elles nous suivront et qu’elles voteront également cette motion."

Où en est la lutte contre les inondations ?

Inondations à Lincent la rue de LAcosse dévastée © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

En fin de séance, la conseillère de l’opposition Marie-Madeleine Nisen (LRPS) a questionné la majorité sur un dossier qui lui «tient très à cœur» : la lutte contre les inondations. «Quelles sont les conclusions de l’étude?», a-t-elle interrogé. «Elle n’est pas encore terminée, répond Albert Morsa. On doit d’ailleurs voir l’auteur de projet jeudi prochain.»

L’étude n’est pas encore terminée, mais on a déjà les grandes lignes de ce qui devrait être fait en termes d’aménagements. «On a notamment prévu de réaliser une butte qui permettrait de faire de la rétention d’eau, dans le quartier de la Bruyère, poursuit Albert Morsa. C’est vraiment le point noir de la commune. C’est à partir de là que tout est inondé.»

Du côté de Racour, on créera un fossé et un bassin d’orage. «Ils se situeront dans la rue de Pellaines.»

Et à Pellaines, on aménagera aussi un bassin de rétention d’eau, dans la rue du Bordelet. «On n’aura probablement pas le temps de réaliser tous ces travaux en 2023, mais ça devrait être fait dans le courant de l’année prochaine.»

Mais encore...

Le prix de location de la salle du hall omnisports revu à la baisse

Ce vendredi soir, on a également appris que le prix de location de la salle du hall omnisports sera diminué. «Il y a quelque temps, on l’avait fait passer de 6 à 12€ par heure, détaille Albert Morsa. Mais on a décidé de faire marche arrière. On s’est rendu compte que c’était un peu cher. Mais surtout, vu l’état actuel de la salle, on ne peut pas justifier un tel tarif.» Le prix de location de la salle est donc ramené à 6€ de l’heure jusqu’à la fin des travaux. «On le réévaluera à ce moment-là si c’est nécessaire.»

Des tableaux interactifs pour les écoles communales

La Commune a également prévu d’acquérir des tableaux interactifs pour toutes les classes des écoles communales de Lincent et Racour. «Cela représente une dizaine de tableaux», précise Albert Morsa. D’un point de vue financier, il faut compter 2800 € pour l’achat d’un tableau interactif.