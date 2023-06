Amay: des mares à créer contre les inondations

Dans la continuité de son plan "Kick", qui se déroule sur trois ans, cinq mares doivent être creusées cette année-ci, sur territoire privé ou public. Et c’est l’ASBL Natagora qui a été suggérée à la Commune dans l’accompagnement de leur création, a annoncé l’échevin en charge Didier Lacroix.

Priorité au quartier de Bende

Plusieurs rencontres entre les différents partenaires et les différents services d’urbanisme et d’environnement ont déjà eu lieu en ce sens. "Depuis les inondations, la création de ces mares revêt une importance supplémentaire. Le but premier était de protéger et sauvegarder certaines espèces, le triton et d’autres espèces d’amphibiens. Nous avons répertorié plusieurs endroits sur la Commune où installer ce type de mares", a encore précisé l’élu écolo. Sans surprise, le quartier de Bende est considéré comme prioritaire. "Nous avons des terrains communaux à cet endroit où la création de mares comme bassins de rétention aurait vraiment du sens", a ajouté Didier Lacroix.

80 mares à Ombret par le DNF

Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) a par ailleurs un projet du même type, mais cette fois à Ombret où près de 80 mares de grandeurs différentes vont être réalisées dans les bois. "Sur le dessus du cimetière d’Ombret, certains aménagements auraient du sens, dans le cadre des inondations", a encore lancé l’échevin.

L’opposition socialiste a émis plusieurs interrogations sur la forme: "Nous sommes favorables pour ce projet, mais on a des réserves sur la forme et la procédure de cette convention. Notre première interrogation porte sur le fait que l’on recourt directement à Natagora, on a l’impression que ça arrive presque comme une obligation. Ne devrait-on pas procéder à une forme de mise en concurrence ou explorer d’autres pistes ? Dans quelle mesure le recours à cet organisme extérieur est-il nécessaire ?", a demandé Samuel Moiny à l’adresse du collège.

Le groupe a aussi émis des remarques sur la convention même, telle que proposée. "Notamment concernant l’engagement financier de la Commune, qui n’est pas toujours clair. Les délais de paiement paraissent fort optimistes, voire illusoires. En l’état, nous allons nous abstenir. Pas sur le projet, mais nous avons des inquiétudes réelles sur ce qui nous est proposé et on souhaiterait voir le dossier revenir ultérieurement", a terminé le conseiller socialiste.