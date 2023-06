Le chef étoilé du Coq aux champs à Tinlot invite quatre passionnés dans sa cuisine: à vos candidatures!

L’occasion des 20 ans de son restaurant Le Coq aux Champs, le chef Christophe Pauly invite à une découverte inédite du travail dans un restaurant gastronomique: quatre jeunes passionnés auront l’opportunité de partager les coulisses du restaurant avec le chef et toute l’équipe durant une journée. Christophe Pauly, étoilé Michelin et élu chef de l’année par Gault&Millau, a envie de susciter des vocations dans la gastronomie. "Pour cet anniversaire symbolique, avec Catherine, mon épouse, nous souhaitons partager notre expérience, notre métier. Le savoir-faire acquis tout au long de notre aventure existe pour être transmis, pour donner à apprendre tout comme nous le faisons des autres et de nos rencontres depuis le premier jour au Coq aux Champs", commente-t-il. Il propose de vivre un moment privilégié dans un restaurant gastronomique tout en découvrant ses coulisses et les arcanes de ce métier aux mille facettes. Au programme de cette journée, prévue le 29 août à 11h: accueil au Coq aux Champs et visite du restaurant, lunch en compagnie du chef et son épouse, rencontre avec les équipes puis questions-réponses.