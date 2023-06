Wanze: la centenaire Alicia est arrivée en Belgique après avoir fui la guerre d’Espagne: "Elle s'est toujours battue"

Elle en avait des choses à raconter, Alicia Garcia-Krins. ©EDA

De l’Espagne au camp de réfugiés de Marchin

Après être passée par la France, la jeune Alicia est arrivée au camp de réfugiés de Marchin en 1936. "Mais sa maman est décédée très peu de temps après, poursuit la petite-fille d’Alicia. Avant de mourir, elle a dit à ma grand-mère que, désormais, elle était la grande de la famille et qu’elle devait prendre soin de son petit frère." Chose qu’elle a faite avec beaucoup d’application. "Quand elle a été adoptée, elle a fait des pieds et des mains pour rester près d’Ernesto. Elle s’est débrouillée pour qu’il soit adopté par les voisins de la famille par laquelle elle avait été recueillie. " Frère et sœur se sont donc retrouvés voisins à Amay. Et c’est d’ailleurs là que celle qui est plus tard devenue couturière a passé une grande partie de sa vie.

Pas mal d’épreuves

Et puis, il y a quelques années, son état de santé s’est dégradé. Elle a donc déménagé à la Seniorie du Val, à Moha, où elle vit toujours aujourd’hui.

Ses problèmes de santé, ce n’est d’ailleurs qu’une partie des épreuves qu’elle a dû affronter. "Elle a perdu son mari, poursuit Virginie. Elle a aussi perdu son fils, qui était mon papa."

Et comme le résume très bien sa nièce par alliance, Emilia: "C’est un Phoenix. Elle a rencontré de nombreuses difficultés, mais elle s'est toujours battue. Et, à chaque fois, elle a fini par renaître de ses cendres."

Emilia, qui est originaire de Bulgarie, se souvient d’ailleurs très bien de l’accueil qu’Alicia lui avait réservé quand elle est arrivée en Belgique. "Elle a été très chaleureuse et accueillante avec moi. j’imagine que c’est dû à tout ce qu’elle a vécu."

Et effectivement, elle en a vécu Alicia. "Mais elle a toujours fait preuve de beaucoup de courage et de caractère. Elle a toujours été animée par une grande volonté de vivre." Et il faut bien tout ça pour arriver à 100 ans en ayant eu une vie pareille. Bon anniversaire, Madame Garcia-Krins.