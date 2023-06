Des stages originaux à Geer et Faimes: créer son jeu de société et devenir un "survivor"

Coralie Fontaine n’avait pas envie d’organiser des stages de football ou multi-sports. "La concurrence est très forte, ce n’est pas intéressant", affirme-t-elle. Alors, avec son ASBL Horizon +, elle a décidé de se lancer dans des concepts un peu différents: la création d’un jeu de société et un stage survivor ! "Le premier, c’est pour les enfants de 7 à 12 ans, décrit-elle. Ils pourront découvrir de nombreux jeux de société, y jouer mais aussi créer le leur tout au long de la semaine." En petit groupe, ils devront donc ainsi inventer un concept, inspiré de ce qu’ils aiment (les supers-héros par exemple) et le mettre en œuvre pour pouvoir y jouer avec leurs compagnons à la fin du stage. "Ça peut être tout type de jeu: nature, avec des pions… ils travailleront dessus un peu chaque jour !" Mais pas que. Au-delà de la création en elle-même, les enfants participeront à de nombreux jeux en extérieur et même un laser game. "On loue du matériel à partir du mercredi, précise Coralie. C’est vraiment le point fort de ce stage !"