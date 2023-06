Six Hesbignons ont marché 100 km pour la bonne cause: "On a perdu quelques kilos"

Les participants devaient ainsi parcourir deux boucles de 50 km. "La première boucle se déroulait principalement dans les bois avec des paysages à couper le souffle. Une fois que nous sommes arrivés à la mi-parcours, on a dû changer de chaussure, poursuit Fabien Lange. Physiquement, ça commençait à devenir de plus en plus dur (rires). On s’est arrêté pendant 1h car certains avaient des crampes partout. À partir du 65e kilomètre, je me suis demandé comment j’allais faire pour terminer. Heureusement, il y avait des ravitaillements tous les 12km."

Ils ont récolté 2820€

Finalement, au bout de 28h56, les six Hesbignons ont réussi leur pari. "Plusieurs supporters et nos enfants sont venus nous aider lors des derniers kilomètres, glisse Fabien Lange. C’est une grosse satisfaction d’être arrivé au bout de cette belle aventure. En tout, on a pu récolter 2820€ pour l’association. Nous avons fait appel à des sponsors, que l’on remercie, et nous avons vendu des bics et des essuis."

Les Hesbignons entendent bien réitérer leur exploit prochainement mais "on devra se préparer davantage. Il ne faut pas prendre ça a la légère et, nous, on ne s’est pas assez préparé. On est même plusieurs a avoir perdu quelques kilos, c’est dire que c’était intense."