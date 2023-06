Liaison Tihange-Tinlot: déboutée par les agriculteurs, la Région fait appel

Cette liaison routière Tihange-Tinlot, censée désenclaver le Condroz et le connecter à l’E42, on en parle depuis plusieurs dizaines d’années. Si les deux premiers tronçons ont été réalisés, le troisième est par contre sujet à une intense polémique dans la région puisqu’elle traverse les exploitations de plusieurs agriculteurs.

Des négociations avaient pourtant été entamées, fin de l’année passée, avec le Comité d’acquisition de Liège qui assiste les autorités dans leurs opérations immobilières. Mais celles-ci n’avaient pas abouti, la Région wallonne s’étant précipitée chez le juge de paix pour lancer cette procédure d’expropriation en urgence, espérant déloger les agriculteurs, sans toutefois avoir le permis d’urbanisme pour la suite du chantier.

"Il s’agissait de la première étape pour que l’expropriation soit légale et effective", raconte Me Brusselmans, en charge de la défense des trois agriculteurs. "Deux conditions devaient être réunies: l’extrême urgence et l’utilité publique, on a contesté les deux. Et le magistrat a considéré qu’il n’y avait ni état d’urgence ni utilité publique, c’est un jugement très clair concernant la légalité de la procédure d’expropriation", explique-t-il encore.

Un véritable gâchis

"Force est de constater que l’extrême urgence n’est pas adéquatement motivée", écrit ainsi la juge de paix Isabelle Deprez, qui pointe notamment des délais de réalisation assez longs durant les deux premières phases des travaux, alors que la rédaction du plan de secteur date de 1981. Les deux tronçons réalisés sont par ailleurs interdits à la circulation, ce qui fait dire à certains qu’il s’agit là "d’un véritable gâchis".

L’argument d’utilité publique manque par ailleurs de cohérence, l’intérêt de cette liaison étant notamment de permettre aux riverains de la centrale nucléaire d’évacuer les lieux de manière plus efficace en cas de problème. "Or, la fin de la centrale est programmée pour 2025, moment où la route sera terminée", pointe Me Brusselmans, suivi cette fois encore par la justice hutoise pour qui il s’agit là "d’une motivation de pure forme, dès lors que la centrale existe depuis 50 ans et que le démantèlement progressif du réacteur a été décidé le 31 janvier 2003".

La Région wallonne avait l’opportunité de reprendre les négociations avec les agriculteurs en question. L’autre option était de faire appel de la décision. C’est ce choix qui a finalement été retenu par les autorités, nous confirme ce mercredi l’avocat.

On peut espérer une prochaine décision dans ce dossier d’ici la fin de cette année 2023.

Demeuse : «Je suis en colère»

Cette décision a été très mal accueillie par Rodrigue Demeuse (Écolo), qui se réjouissait que le dossier avance enfin après des années de stagnation : «Je suis en colère contre ceux à l’origine de ce blocage», raconte l’homme politique.

Pou lui, concrétiser ce projet est vital pour la mobilité dans le Condroz et dans le centre de Huy, plus particulièrement, «qui subit, dit-il. Tout le charroi, ce qui nuit au développement socio-économique. L’urgence est absolue et essentielle, le risque est réel de perdre l’entrepreneur à qui le chantier a été octroyé et le budget qui va avec. Il y a nécessité de réussir ces expropriations, c’est le dernier élément qui bloque. Le permis a été annoncé pour le mois de juillet, et les travaux auraient pu débuter au mois de septembre si les expropriations avaient abouti. Il me paraît nécessaire de réfléchir à des hypothèses qui permettent d’avancer indépendamment», ajoute-t-il.

«J’en appelle à une solution»

Des personnalités de l’arrondissement poussent pour que le chantier de la liaison Tihange-Tinlot soit enfin relancé. Et parmi eux, l’Ouffetoise MR Caroline Cassart qui en a fait son cheval de bataille. Elle a d’ailleurs régulièrement interpellé le ministre wallon Adrien Dolimont, qui exerce la tutelle sur le Comité d’acquisition de Liège, à ce sujet.

«Il ne m’appartient pas de m’immiscer dans une décision de justice, lance-t-elle d’emblée, souhaitant ainsi prendre un peu de recul. Mais cela ne remet pas en cause le bien-fondé de cette liaison ainsi que l’importance de cette mobilité dans le Condroz, par rapport à Huy et à Tihange», estime la députée-bourgmestre qui dit respecter la volonté et les revendications des riverains, «qui doivent se faire entendre».

«Enfin, il y a un permis qui va sortir et du budget qui va être octroyé et j’en appelle à une solution, avec tous les éléments autour de la table pour que l’on puisse rencontrer tous les desiderata», conclut-elle.