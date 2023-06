Dossier "Air cocaïne": la défense plaide l’irrecevabilité et des acquittements

Mes Delbouille, Wintgens et Molders Pierre ont demandé l’irrecevabilité des poursuites et des acquittements pour leurs clients. Mes Delbouille et Wintgens qui défendent également un prévenu soupçonné d’avoir participé à l’attaque à l’explosif d’une banque à Remicourt ont également plaidé l’irrecevabilité des poursuites et l’acquittement.

Pour rappel, les suspects dans le dossier "Air cocaïne" doivent répondre d’avoir fait livrer la cocaïne par tonnes dans des avions en provenance d’Amérique du Sud via l’aéroport de Bierset à Liège grâce à des complicités dans une société de transport. Le trafic aurait débuté dès janvier 2020.

Selon le parquet, des cargaisons de plusieurs tonnes ont ainsi transité par l’aéroport. Le 15 décembre 2021, un colis de 70 pains de cocaïne en provenance du Mexique a été livré sous haute surveillance de la police. La livraison a été réalisée chez Adem qui habite à Cheratte. Les suspects étaient déjà sur écoute depuis de nombreux mois. Des vidéos ont également été tournées pour démontrer les personnes impliquées dans les faits. Le 24 décembre 2021, la police a réalisé des perquisitions et des arrestations. Hassan, Hafid, Mehmet, Souliman, Adem et Kadir ont été interpellés. Les policiers ont retrouvé la drogue en perquisition chez Adem.

Deux suspects confondus ?

Lors des précédentes audiences, les prévenus ont démenti leur implication dans les faits. Le parquet a requis une peine de 13 ans de prison et 28 millions d’euros de confiscations à l’encontre d’Hassan, le prévenu qui est présenté comme étant le chef de l’organisation criminelle.

Me Wintgens et Delbouille ont plaidé l’irrecevabilité des poursuites en estimant que les enquêteurs avaient mené des enquêtes uniquement à charge et avaient violé la présomption d’innocence. Ils ont plaidé l’acquittement de leur client. Ils se sont également opposés à la confiscation par équivalent car si leur client est reconnu coupable, il est impossible d’évaluer ce qui a été transporté.

Me Molders-Pierre a également demandé l’irrecevabilité des poursuites pour manque d’impartialité. Il a également souligné que les enquêteurs avaient confondu deux suspects et auraient violé la présomption d’innocence. "On confond deux suspects que ce soit de manière volontaire ou pas, c’est grave", a plaidé l’avocat. Les écoutes auraient été analysées de manière tronquée. "On parle de chargement de chaises pour un mariage et on présente cela comme étant du chargement de drogue. Ce qui est grave et inacceptable, c’est que l’on essaye de manipuler le lecteur et de porter à confusion."

Les plaidoiries continueront lors de la prochaine audience.