L'Esneutoise Élodie Christophe sort son deuxième roman, "Le Peintre des Caraïbes"

L’Esneutoise Élodie Christophe, romancière, rédactrice et ancienne journaliste, est passionnée par les mots. Un an après la publication de son premier roman, Derrière le rideau, vendu à près d’un millier d’exemplaires, elle sort Le Peintre des Caraïbes . Ce second tome est une suite de son premier roman, mais il peut également être apprécié sans l’avoir lu. Un voyage dans un pays exotique, Panama (où l’autrice a séjourné pendant trois mois), une histoire familiale bouleversante, une quête identitaire émouvante, le bouquin parfait pour cet été… Ce roman feel good emmène le lecteur dans un véritable voyage à travers ce pays d’Amérique centrale où s’entremêlent une poignante quête identitaire et une histoire familiale émouvante. Les points de vue des quatre personnages sont dévoilés en alternance dans un récit divisé en quatre parties: le départ, la quête, la chute, les retrouvailles. Après plusieurs mois de préparation, l’ouvrage est enfin là. Il est distribué dans différents points de vente de la région depuis le 9 juin. On peut aussi le commander via www.elodiechristophe.be .