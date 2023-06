Ash Day ouvre sa boîte rock-folk aux souvenirs, samedi, à Braives

Rock-folk à l’américaine

Rangées aussi les reprises des Doors sous bannière Five to One, les compères rejoints depuis par le Wanzois Yves Riga (batteur, lui aussi, de leurs premiers émois scéniques), la Marchinoise Geneviève Chapelle (chœurs), le Wanzois Manuel Lizen (basse) et le Modavien Jacques Champagne (guitare acoustique) relèvent aujourd’hui le challenge des compositions maison. "On s’est retrouvé entre vieux combattants du rock’n’roll, sourit Éric Antoine. On est dans du rock-folk à l’américaine. Nos 21 morceaux à ce jour sont tous dans la même veine même si les derniers en date sont d’un rock plus tranché peut-être. Nous jouons tous depuis l’âge de nos 15 ans et avons forcément été influencés par plein de groupes assez variés. Pour ma part, je citerais Neil Young, Yes, Bowie… D’autres sont plus Led Zeppelin. Nos compositions (NDLR: avec principalement Bernard Ronveaux à la manœuvre) collent bien au timbre de voix rugueux de Gaba. Ce n’est pas innocent."

Côté texte où plusieurs membres amènent leur inspiration ou font appel à des sympathisantes extérieures au groupe, il est question d’expériences parfois individuelles et de souvenirs sans tomber dans une forme de nostalgie. "Le titre de l’album y fait d’ailleurs référence. On ouvre la boîte aux souvenirs. Par exemple, le morceau Albert est un hommage de la part de Bernard qui est fan d’Einstein."

Samedi à la Flat Session

Avec six titres, il a donc fallu opérer des choix au moment de poser l’ossature de l’album The box, entre ballades peut-être plus pop et poussées résolument blues où guitares acoustique et électrique se mettent au service d’un répertoire qui tient la route à l’écoute domestique comme en live. "Depuis un an, nous écumons les cafés-concerts pour nous mettre sur les rails. Ce premier album est une façon de faire le point en espérant gagner en notoriété. On veut aller de l’avant en étant présents sur les médias actuels. Le but n’est pas de se faire de l’argent, mais que notre musique soit écoutée par les gens, simplement." Et pourquoi pas ce samedi dès 20h à la Flat Session de Fallais (rue Basdrez 43) où Ash Day jouera sa vingtaine de morceaux en deux sets de 45 minutes (avec l’Anglais Mark Goulden en première partie). Les spectateurs y recevront d’ailleurs un code avec lequel télécharger l’album à prix préférentiel (1 €) sur Bandcamp.

www.facebook.com/ashdayband. En concert samedi à Fallais (sur réservation en versant 12 € sur le compte: Flatsession Muriel Thies – BE06 0636 0178 6722). Également le 26 août à Marchin (Ereff’stival), le 29 septembre à Ouffet (Tour de justice), le 21 octobre à Boignée (Chapitre) et le 18 novembre à Beaumont (Trois Auvergnats).