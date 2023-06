Arrêt des trains IC à la gare de Statte (Huy): les Communes seront concertées

"535 passagers à Statte par jour, ce n’est pas rien"

Le député hutois s’appuie également sur les chiffres rapportés par le ministre quand il affirme que le nombre moyen de voyageurs montés en gare de Statte en 2022 s’élevait à 535 par jour de semaine, 278 le samedi et 225 le dimanche. Avec à titre de comparaison, pour la gare de Huy cette fois, 1991 navetteurs par jour de semaine, 705 le samedi et 658 le dimanche. "535 passagers par jour à Statte, ce n’est pas rien, d’autant que ce son principalement des navetteurs des trains IC, insiste Samuel Cogolati aussi attentif à la promesse du ministre Gilkinet de demander des éléments complémentaires sur la portée de cette suppression éventuelle, notamment en ce qui concerne la différence induite au niveau du temps de parcours vers Liège, Namur et Bruxelles, ou les temps de correspondance vers Bruxelles et les autres destinations finales. Mais, je souhaite qu’on tienne aussi compte du temps total pour se déplacer à Huy où se déplacer dans les bouchons est fréquent, et des désagréments en terme financier pour les navetteurs qui font le choix compréhensible de la gare de Statte en raison de la formule payante du parking à celle de Huy !"

Les trains omnibus doublés ?

Si le Plan de transport 2023-2026 de la SNCB s’annonce pénalisant pour la gare de Statte, il prévoit par contre une amélioration en décembre 2025 avec la multiplication par deux des fréquences des trains omnibus sur la ligne Namur-Huy-Liège, et ce en semaine (deux par heure et par sens) comme le week-end (toutes les heures). "Même s’il comporte des avancées, ce Plan de transport ne peut pas être approuvé s’il implique la fin des trains IC à Statte", maintient néanmoins le député hutois.