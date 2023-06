"La Place du livre", à Huy, c’est dans la poche

Entre signatures et conférences

C’est donc une quinzaine d’auteurs belges, publiés en format poche, qui était conviée lors de cet événement littéraire hutois. Si la matinée était dédiée à des lectures et des animations familiales, l’après-midi s’articulait autour de dédicaces et de conférences sur différents sujets dont le docu-fiction, le futur du livre de poche, les 40 ans de la collection Espace Nord (lire ci-dessous) ou encore sur les"Amours défuntes."

Les visiteurs qui souhaitaient échanger quelques mots avec leur auteur préféré pouvaient s’attabler tranquillement avec ce dernier sans être dérangés. On notait la présence, parmi les écrivains, des Hutois Alain Lallemand et Thierry Delgaudinne, d’Emmanuelle Pirotte, d’Armel Job ou de Frank Andriat, entre autres. "Quelle que soit la notoriété de l’invité, on veut que chacun ait le même statut, confie Justine Montagner. Le fait de travailler avec le format de poche signifie travailler avec des auteurs qui ont déjà connu le succès dans le grand format."

"On peut être exigeants, simples et accueillants"

L’ambiance était sereine et bon enfant dans l’église de la Place Verte. Les visiteurs déambulaient et passaient en revue les livres mis en vente. Ils écoutaient religieusement les interventions des écrivains présents. Ils attendaient, ravis, de les voir apposer un petit mot et une signature sur la page de garde d’une de leurs œuvres.

"Ça a un côté un petit peu “brol”, mais j’adore le côté fluide autorisé par la taille de l’événement. On n’a pas envie de faire un méga-événement. On peut être exigeants en étant simples et accueillants. On vise quelque chose de chaleureux. On soigne les détails. On ne veut pas être le plus gros, mais le plus sympa." Justine Montagner sourit et conclut: "La formule autour du livre de poche intéresse et intrigue. On est prêts à affronter le futur."

«Un plaisir de partager avec le public»

En tant qu’écrivain wallon publié en format poche, Frank Andriat, auteur de livres pour enfants comme pour adultes, dont «La Remplaçante», «Gaume», «Les aventures de Bob Tarlouze»…, faisait partie des invités de «La Place du livre». Il nous confie ses sentiments par rapport à l’événement.

Pourquoi êtes-vous venu à La Place du Livre?

Je connais un des organisateurs, Guy Delhasse, c’est à sa demande que je suis venu. Et parce que quand j’ai vu la qualité des auteurs invités, j’étais très content d’être avec eux, dont certaines connaissances que je n’avais plus vues depuis longtemps. C’est un plaisir de partager avec le public et de retrouver des copains auteurs.

Qu’est-ce qui vous plaît dans ce type d’événement?

Surtout le fait de rencontrer les personnes autour de petites tables, de parler et d’échanger. C’est convivial. Cela fait partie du travail d’un écrivain d’aller à la rencontre du public. J’ai un jour rencontré une jeune femme qui me lit depuis qu’elle a 10 ans. Elle était émue de me voir. Je ne m’imagine pas quand j’écris dans ma petite pièce que ça peut avoir autant d’impact sur une personne.

40 ans pour Espace Nord

Assistante éditorialiste, chargée de coordination et de communication de la Collection Espace Nord, Emelyne Bechet rappelle la mission de ce catalogue de la littérature francophone de Belgique. Et le pourquoi de sa présence en tant qu’ambassadrice lors de cette édition de «La Place du livre». «Cette année, on fête les 40 ans de la collection. Cela coïncide avec les 70 ans du livre de poche. C’est l’occasion de réaffirmer notre présence par rapport au public.Nous avons une ligne de collection particulière, très pensée. C’est une forme de patrimonialisation des livres de poche de Belgique. Nous rééditions aussi des livres plus anciens ou inconnus afin qu’ils restent pérennes pour continuer à être lus.»

Les livres de la collection sont scrupuleusement choisis par le comité. La sélection se fait sur différents critères.