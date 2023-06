Villers-le-Bouillet: quels sportifs ou clubs mettre à l'honneur?

On retrouve les mêmes critères à l’identique au niveau du profil attendu pour convoiter le mérite sportif collectif, à la différence qu’il concerne cette fois un club ou un groupement sportif ayant son siège ou pratiquant sur l’entité de Villers-le-Bouillet évidemment.

Reste le mérite du fair-play qui pourrait aboutir dans l’escarcelle d’un sportif comme d’un dirigeant, un arbitre, un supporter, une équipe, un club, ou une structure sportive la plus digne d’être récompensée pour son attitude. Là, la Commune sera attentive "au respect de la règle de l’arbitre, de l’éthique, des entraîneurs, dirigeants et bénévoles, de l’adversaire, des spectateurs, du matériel et des installations". Seront également pris en compte "le refus de la violence sous toutes ses formes, celui de la discrimination, sans oublier… l’acceptation sereine de la défaite".

Remise des mérites le 30 juin

Les candidatures (portées personnellement ou sur proposition d’un tiers) doivent parvenir à l’administration communale pour le 19 juin au plus tard par simple dépôt à la maison communale ou via mail (communication@villers-le-bouillet.be). Un jury, composé de représentants communaux et de citoyens, se penchera ensuite sur les dossiers de candidature reçus.

Outre les coordonnées du candidat (sportif comme club ou groupement) et le mérite convoité, le dossier devra de préférence également inclure un descriptif des actions justifiant la candidature avec l’appui de pièces telles que des articles de presse et des photos. "Chaque année, nous recevons une bonne dizaine de candidatures, rapporte Christine Collignon, l’échevine villersoise des Sports. Et on note aussi au fil de la saison les performances pour d’éventuelles propositions à faire par le jury lui-même en réunion. La remise des mérites aura lieu le 30 juin."