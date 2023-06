Morgane, traiteur à Hamoir, lance son nouveau concept "Alchimie" avec des "Soirées Flam" et bientôt une table d’hôtes

Avec son nouveau compagnon, elle a peaufiné un projet qui lui ressemble: une table d’hôte (en cours de finition), des événements culinaires thématiques, un service traiteur relocalisé et plein de collaborations avec des acteurs locaux comme le marché Croc-Local à la Cour aux marchandises. "J’ai par exemple lancé le concept La Table du Croc, un repas pour environ 40 personnes, qui a bien marché." Original, la Hamoirienne a aussi imaginé des "Soirées Flam" (pour flammekueche, tarte flambée d’Alsace) qui ont leur petit succès. "Mon compagnon est alsacien et la flammekueche, c’est une institution, un plat convivial et délicieux. On a décidé d’en faire un concept. On retourne très souvent en Alsace et on en profite pour ramener les produits authentiques de là-bas. On est aussi revenu avec un véritable four à bois d’Alsace. On peut les faire à plein de goûts différents." Ces Soirées Flam, elle les organise elle-même mais elle peut aussi les proposer chez les gens pour des événements privés, tout comme les barbecues, une autre de ses spécialités.

Quant à la table d’hôtes, qui ouvrira cet été, elle sera aménagée dans sa maison de Comblain-la-Tour et proposera tous les jeudis soir un menu concocté par ses soins… Son dernier dada, c’est le bien-être et l’art. Morgane voulait aussi intégrer ces deux aspects dans son projet. "Grâce à des collaborations, je proposerai des journées bien-être, des packages avec massages, ateliers artistiques, gastronomie…" On l’a compris: la Hamoirienne ne veut plus être cadenassée dans son image de traiteur et souhaite retrouver une clientèle locale.

Infos: 0493/06 87 36 ou via sa page Facebook "L’Alchimie". Les prochaines dates des Soirées Flam à la Cour aux marchandises de Comblain-la-Tour: 1er juillet, 14 juillet, 4 août et 1er septembre.