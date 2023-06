CAP48 délie la bourse pour 5 projets sur Huy-Waremme

1. Une bergerie chez Ex-Tensio (Anthisnes). ASBL inclusive qui organise notamment des séjours de répit pour enfants autistes, Ex-Tensio mise sur le contact avec les animaux parmi lesquels on compte 25 poules, 2 chiens, 4 chevaux et… 29 moutons de race Nez noir du Valais. Et c’est à l’attention de ces derniers qu’elle a construit une bergerie en bois (en plus de la nursery existante) en août 2022 via un Lab CAP48. Il s’agit d’une plate-forme gérée par une institution désirant financer un projet validé par CAP48 mais qu’elle alimentera elle-même en faisant appel à un réseau de donateurs. En fonction de certains paliers atteints par rapport à la somme visée, CAP48 et la CBC lui accordent alors un bonus financier pouvant aller, selon la tranche, de 500 € à 35% du budget convoité. "On visait au départ 8 000 € et on est au final arrivé à un capital de 13 000 € bonus compris, se félicite Sylvie Houbion, la fondatrice de l’ASBL. Cela nous a permis de financer la bergerie avec 60 m2 au sol et à l’équiper avec des placards et des toilettes sèches. Un tiers de la superficie sera dédicacé à la transformation de la laine des moutons. Nous tondons deux fois l’an. Ce qui va nous permettre cet été de proposer une “Semaine du petit berger” aux enfants, qu’ils soient autistes ou non. Ils pourront notamment soigner les moutons et les agneaux." Pour rappel, Ex-Tensio propose également des formations en développement personnel, des formations certifiantes pour professionnels de la relation d’aide et des événements.

2. Des contrats d’étudiants pour les nuits au Haut-Regard (Waremme). C’est par ce même canal d’un Lab CAP48 que le service résidentiel pour adultes avec déficience intellectuelle légère à modérée ambitionnait de récolter 6 500 €. "Finalement, on atteint un montant de 5 290 € bonus compris, calcule Nathalie Borremans, la directrice. Cela va nous permettre de poursuivre l’objectif de financer des contrats d’étudiants pour des prestations de nuit. Ainsi, nous pouvons libérer l’équipe d’éducateurs spécialisés pour de l’accompagnement individuel en journée de nos bénéficiaires (NDLR: externes compris, l’ASBL en encadre 21 actuellement), que ce soit pour des déplacements ou de l’apprentissage. Ces étudiants visent une carrière d’éducateur ou d’assistant social et connaissent nos équipes pour avoir fait leurs stages dans nos murs. Ils nous sont précieux pour libérer ainsi notre personnel tourné vers l’inclusion et l’autonomie des résidents, car trouver des bénévoles est compliqué, surtout pour les nuits."

3. Un véhicule pour Accueil enfants d’un même père (Tinlot). Basée à Seny depuis 1995, l’ASBL assure l’hébergement, l’éducation et le suivi social, médical et paramédical de 13 enfants atteints de tous types de handicaps, physiques ou mentaux. Et elle fonctionne habituellement avec une flotte de trois véhicules pour les déplacements. "On doit en remplacer deux. Par la filière classique de sa campagne 2022, CAP48 nous octroie une enveloppe de 12 000 € pour acheter un véhicule de type Caddy. Il nous reste à trouver les fonds pour financer le solde et nous devrions normalement passer commande au printemps", espère Raphaël François, responsable de service.

4. Des panneaux solaires au Refuge (Geer). Implanté à Boëlhe, ce service d’accueil de jour encadre 40 adultes porteurs d’un handicap modéré à profond. Dernièrement, il s’est doté de panneaux solaires pour la pose desquels une enveloppe de 10 000 € sera bienvenue en provenance de CAP48. "Ces panneaux ne permettront pas de couvrir la totalité de notre importante consommation de jour avec les diverses activités de nos résidents, mais cela va contribuer à fortement diminuer notre facture", se réjouit Anne-Françoise Nullens, cheffe éducatrice au sein de l’institution.

5. Rénovations énergétiques au Château vert (Huy). Lové dans son écrin de verdure à Solières, le Château Vert pourrait passer pour le "grand gâté" de CAP48 avec une promesse de 241 000 €! Cette générosité particulière trouve son explication dans un mécanisme qui échappe à l’appel à projets classique et au Lab de CAP48. "Suite à l’explosion des prix de l’énergie, CAP48 a lancé un appel à candidature spécifique visant l’amélioration énergétique des infrastructures de certaines institutions, évoque Cécile Lefebvre, la directrice du Château Vert. Nous y avons répondu et avons été retenus. Le projet vise à refaire toute l’enveloppe de notre bâtiment actuel que quittera d’ailleurs le service résidentiel adulte lorsque les six nouveaux pavillons de six personnes seront construits sur notre site. Pour ce projet-là, on espère voir le chantier débuter fin d’année." Le bâtiment actuel sera évidemment conservé et offrira l’espace alors libéré pour les jeunes résidents et le centre de jour, avec la possibilité d’une réorganisation par plus petits groupes de vie. "Mais, comme ce bâtiment est très énergivore, il s’agit d’y changer le système de chauffage, de l’isoler complètement et de le doter de panneaux photovoltaïques. CAP48 nous soutient à hauteur de 20% du projet contre l’engagement de notre part de financer le reste par un prêt à la banque CBC." Aussi, le Château Vert s’engage à faire réaliser un audit énergétique et à fournir ses factures annuelles sur base desquelles CAP48 pourra juger de l’ampleur de l’impact des travaux sur le budget des institutions partenaires. Et si ce test devait s’avérer concluant, ce type d’aide pourrait à l’avenir entrer dans les appels à projets classiques de CAP48 et être ainsi accessibles à toutes les structures attentives à la personne handicapée, pour réduire leurs coûts en énergie.