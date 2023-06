Voici ce que les élus de Huy-Waremme au fédéral et à la Région pensent des prochains scrutins

1. Christophe Collignon, de Huy (ministre wallon PS). "Je me représenterai à la Région et j’espère être candidat tête de liste. C’est mon premier choix. La Région reste mon choix du cœur. Elle a besoin d’être valorisée. J’ai eu la chance d’avoir de belles compétences au gouvernement. Je défendrai mon bilan notamment en matière de logements publics. Par exemple, on n’en a jamais autant construit dans le bassin de Huy-Waremme."

2. Éric Lomba, de Marchin (député wallon PS). "Je suis toujours à disposition de mon parti qui me confiera vraisemblablement une place sur une liste régionale, fédérale et pourquoi pas européenne. J’ai un poids électoral et des choses à dire quel que sera la liste même si la Région est le niveau de pouvoir le plus logique pour moi. Ce qui m’importe, c’est de pouvoir amener ma vision avec mon bagage de 25 ans de politique locale."

3. Christophe Lacroix, de Wanze (député fédéral PS). "À un an des élections, ma priorité est de continuer à travailler jusqu’à l’échéance. Rien n’a encore été discuté. Mais, je suis candidat à pouvoir poursuivre mon travail et serai donc à disposition de mon parti. Donc, si je peux encore être candidat, tant mieux ! Et au vu de mes matières de prédilection, l’être sur la liste fédérale me semblerait plus cohérent."

4. Hervé Rigot, de Waremme (député fédéral PS). "C’est prématuré. Mais, si on me dit, Hervé il faut y aller, j’irai là où je pourrai aider l’équipe. J’attends les discussions futures et y verrai plus clair en septembre. Et le fait que je serai tête de liste aux communales n’entre pas en ligne de compte dans l’état actuel. En tant qu’échevin et député, j’ai pu être sur les deux fronts. Si je devais être sur les deux listes en 2024, ce sera pour faire les choses à fond des deux côtés."

5. Marc Tarabella, d’Anthisnes (député européen). Selon l’entourage du député européen siégeant désormais comme indépendant suite à son exclusion du groupe S&D, "il n’est pas prévu de campagne électorale que ce soit au niveau européen, fédéral ou régional. Et il ne faut pas faire de lien avec l’affaire en cours. Ce n’est pas parce que Marc Tarabella serait innocenté d’ici les élections et réintégré dans le PS qu’il y reprendrait un rôle".

6. Caroline Cassart, d’Ouffet (députée wallonne MR). "Je serai à nouveau candidate à la Région avec l’intention d’avoir à nouveau la tête de liste. Les discussions sont en cours. Si je me représente c’est avec le grand souhait que notre arrondissement puisse être reconnu dans différents domaines. Et je dis cela sans vouloir faire du sous-localisme. Avec Manu Douette, on va essayer d’intégrer des jeunes avec une implication et un projet sur notre liste."

7. Manu Douette, de Hannut (député wallon MR). "Est-ce que je pourrais me positionner pour obtenir la tête de liste à la Région ? En ai-je aujourd’hui l’ambition ? Il est clair que c’est toujours agréable d’emmener une liste en campagne électorale, mais je souhaite d’abord en discuter avec Caroline. Lui partager prioritairement le fond de ma pensée avant qu’on décide ensemble dans l’intérêt du groupe. Donc premier ou deuxième ? C’est à voir."

8. Philippe Goffin, de Crisnée (député fédéral MR). "À ce jour, j’ai toujours l’intention de me présenter sur la liste fédérale. Et cela s’annonce à la troisième place effective selon la répartition convenue entre les trois fédérations MR de la province. Ce serait mon quatrième mandat depuis 2010, période entrecoupée par un mandat ministériel à la Défense et aux Affaires étrangères en 2019-2020."

9. Rodrigue Demeuse, de Huy (député wallon Écolo). "Je suis fier du bilan porté au niveau régional avec Écolo et j’ai envie de le défendre. La motivation reste très forte pour poursuivre ce travail et porter cet engagement pour les citoyens de notre arrondissement. Je serai candidat à la candidature à la place qui me permettra de faire cela le mieux possible. En tête de liste ? J’aurai la discussion avec les militants pour savoir ce qui est le mieux pour le collectif."

10. Samuel Cogolati, de Huy (député fédéral Écolo). "Mobilisé à 200% dans mon mandat au Parlement depuis 2019, je suis fier d’avoir pu y faire émerger des combats dont on parlait trop peu. Je suis déterminé à me battre jusqu’au bout et à défendre le bilan des écologistes dans les gouvernements aux prochaines élections. Pour ce qui est de la place sur la liste, ce sont les militants qui décident et on n’en est pas du tout là actuellement."