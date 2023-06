Un important incendie à Amay émet des dégagements de fumées nocives: les riverains invités à rester chez eux

Selon les premiers éléments du terrain, l’incendie s’est déclaré dans une annexe qui abritait une couveuse de 50 poussins. C’est cette couveuse qui a pris feu dans des circonstances qu’il faudra déterminer. L’annexe contenait de nombreux éléments, objets et produits toxiques dont les fumées se sont révélées rapidement nocives.

Au vu des risques d’intoxication et au regard du vent qui soufflait de manière instable, le PLANU, le bourgmestre d’Amay, Jean-Michel Javaux, et la police sont descendus sur place et ont enclenché la phase de pré-alerte communale. Il a été décidé de dresser un périmètre de sécurité dans le quartier. La Commune d’Amay a invité la population à se retrancher dans les maisons. "Les habitants du quartier sont invités à rester chez eux, portes et fenêtres fermées", expliquait Jean-Michel Javaux. La police était aussi sur place pour gérer et organiser le "confinement". "Nous sommes passés dans les rues avec nos véhicules et un parlophone annonçant les consignes, détaille la police locale. Le périmètre a été dressé dans un triangle: le quartier Thier Philippart, la rue Marchandise et la rue de Sart. Nous avons mis sur place trois éqipe de police."

Vers 14h, la situation semblait déjà sous contrôle. "Au vu de la direction du vent, vers le bois et les champs et le travail des pompiers pour maîtriser le feu, on a considéré que la situation était sous contrôle. On ne passera pas en phase d’urgence."

Le périmètre de sécurité a finalement été levé à 14h45. "Le plus compliqué est passé, souligne le mayeur qui confirme que l’incendie était important et que les sapeurs ont été confrontés à de nombreuses difficultés. Ils ont eu beaucoup de travail."

Une fois que l’incendie sera totalement maîtrisé, de la mousse sera projetée sur le site et une société spécialisée sera chargé d’évacuer les terres et gravats. On ne déplore heureusement aucun blessé. L’élevage de poussins par contre n’a pas survécu. Et le sinistre est total pour l’annexe. La maison, quant à elle n’a pas été touchée.

La Commune d’Amay invite également la quarantaine de maisons situées dnas le périmètre à ne consommer aucune récolte de leur potager ou arbres fruitiers.