Les rallyes peuvent de nouveau avoir lieu en Hesbaye, sous le couvert de règles plus strictes

Ce vendredi, ces Communes ont levé officiellement le moratoire après avoir présenté un cahier des charges précis sur des mesures de sécurité complémentaires. Le nouveau dispositif a été construit en étroite collaboration avec les organisateurs, les services de police et, bien sûr, les pompiers.

Cela veut surtout dire que le rallye Jean-Louis Dumont, programmé le 17 septembre prochain à Waremme, aura bel et bien lieu. "Nous savons que le risque zéro n’existe pas, a souligné le bourgmestre de Hannut, Manu Douette. Mais nous voulions améliorer les choses et nous pensons que c’est chose faite, pour le bien du sport et des spectateurs."