Huy: SDF, il vole pour sa consommation de drogues

Pour les achats, il ne peut nier. Les caméras du night shop ont permis de l’identifier. Néanmoins, pour ce qui est du vol dans le véhicule, ce serait la femme qui serait à l’origine des faits. Des propos aux antipodes de ce qu’il a raconté aux policiers, lors de son interpellation le 23 juin. "J’ai dit que c’était moi qui avais tout fait car j’ai peur d’elle, confie-t-il. Elle est souvent accompagnée." Ensuite, on lui reproche d’avoir, à quatre reprises, volé des cartes bancaires, entre le 1er mars et le 23 juin 2022. Pour cet épisode, c’est plus flou. Alors qu’on lui attribue des vols dans des véhicules à Statte mais aussi à Huy, il nie. "Non. Ce n’est pas possible. Deux cartes grand maximum. Et encore, je les trouve à terre. Vous seriez surpris de voir ce que je ramasse en rue. Je n’utilise jamais la violence."

Pour sa consommation

Le second volet porte sur le vol d’un portefeuille qu’une dame a perdu à hauteur d’un distributeur à Huy le 23 décembre 2022. On évoque aussi le vol d’un aspirateur dans un Trafic le 25 février 2023 et le vol d’outils de bricolage (une perceuse et une visseuse) le 18, puis le 22 mars, à l’Aldi de Wanze Date où le gérant finit par reconnaître un habitué du magasin qui a pris de mauvaises habitudes. Ses objets, il les revend. "C’est pour manger mais aussi pour ma consommation." L’homme avoue un lourd passé de toxicomane depuis 20 ans, tant pour l’héroïne que la cocaïne. Il lui fallait 100 € par jour.

Pour la Procureure de division Brigitte Leroy, le compte est vite fait: un an s’est écoulé entre ces faits de vols. Pour les cartes, le scénario est à l’identique: il vole dans les véhicules, il se sert de la carte puis la casse. "Il ne reconnaît que les faits où il est filmé, constate le Parquet. Sans domicile et toxicomane depuis des années, il a volé pendant un an." Ce n’est pas ce que l’on peut appeler un primo-délinquant: 13 condamnations figurent à son casier. Elle requiert un an et huit mois pour la dame qui fait défaut.

Du côté de la défense, on note ce manque de précisions quant aux faits qu’on attribue à son client. "Des vols à 4 reprises, à une période indéterminée", pour l’avocat, c’est l’acquittement. Pour le reste, comme l’a précisé le prévenu, il n’y a jamais eu de violence. "Il est en prison depuis le mois de mars. Il a eu le feu vert de l’ASBL Transit afin d’être pris en charge pour sa toxicomanie." L’avocat sollicite donc une dernière chance par l’octroi d’un sursis probatoire.

Jugement le 21 juin