Deux nouveaux ateliers en vue au centre culturel de Braives-Burdinne

Deux nouveaux ateliers

Seuls les ateliers théâtre et improvisation n’étaient pas représentés, les conditions n’étant pas optimales pour les représentations. Leurs productions se tiendront du coup à Avennes, au centre culturel, ce vendredi 9 juin. Samedi dernier, deux acteurs déambulaient toutefois dans des costumes de marquis et de marquise pour titiller le visiteur. Cet événement, c’était aussi l’opportunité pour le centre culturel d’annoncer la tenue de nouveaux ateliers dès la saison prochaine. "De l’aquarelle, et de l’éveil musical pour les petits, de basse et de didgeridoo", précise ainsi Estelle Léonard, en charge des Arts plastiques.

"Halte-Lier", le nom choisi pour la manifestation, est déroutant mais s’explique. "Histoire de faire une halte fin de l’année, pour recréer du lien, surtout après le Covid. On est sur deux communes, et on a parfois aussi encore l’impression qu’il y a un esprit de clocher entre les gens qui sont à Burdinne et ceux à Braives, alors que le centre culturel couvre les deux territoires", glisse encore l’animatrice.

En marge de la manifestation aussi, la présence de toute une série d’associations qui sont venues présenter leurs services. L’année dernière, près de 500 personnes avaient effectué le déplacement, mais la fête ne s’était tenue que sur un seul jour. "Cette fois, on a lancé l’inauguration de la fête vendredi soir dans le cadre du marché qui se tient tous les premiers vendredis du mois. Le site est plus étendu, on a du mal à jauger mais on ne sera pas en dessous", conclut Nathalie Mottet. Malgré la grosse panne de courant qui a décalé la programmation en début d’après-midi, la "Halte-Lier" semble donc être une réussite.