Des bagarres entre jeunes, deux nuits d’affilée, dans le centre de Huy mènent à six interpellations

La première bagarre a éclaté sur la Grand-Place, dans la soirée du mardi 6 juin vers 21h entre une vingtaine de protagonistes, pour une histoire de vol de trottinette. Trois personnes s’en sont prises physiquement à une autre, l’accusant d’être l’auteur du vol. D’autres jeunes présents sur place sont alors intervenus à leur tour pour tenter de protéger la victime. La bagarre s’est ensuite déplacée vers la place Verte. Alertée, la police de la zone de Huy est intervenue sur les lieux de manière rapide et massive en appelant en renfort toutes les zones voisines. Le déploiement sur place a été assez impressionnant visuellement.

Les caméras de surveillance ont filmé la scène

Trois personnes ont été interpellées et la victime, légèrement blessée, a déposé plainte. Le parquet a été avisé des faits, les devoirs d’enquête ont été réalisés notamment grâce aux caméras de surveillance qui ont filmé toute la scène et qui ont pu déterminer assez clairement les responsabilités des uns et des autres. Les suspects ainsi que plusieurs protagonistes ont été auditionnés, un PV pour coups et blessures volontaires a été dressé. Et ce jeudi matin, le magistrat a relaxé les trois suspects.

Représailles: le défenseur devient l’agresseur

Mais l’histoire ne s’arrête pas là… La nuit suivante, de mercredi à jeudi, vers 1h du matin, des représailles ont eu lieu dans le cadre des mêmes faits. Une nouvelle altercation s’est déroulée rue Sainte-Catherine à Huy. Visiblement, les faits impliquent des bandes de jeunes qui se connaissent et se croisent régulièrement à Huy. Ainsi, selon les premiers éléments, la personne qui avait pris la défense de la victime, la veille, a décidé, en représailles, d’en découdre avec un des auteurs des coups qui n’avait pas été interpellé par la police. Une "expédition punitive" de plusieurs jeunes qui s’est terminée par une agression sur ce jeune. La victime a été légèrement blessée et transportée à l’hôpital.

Pas d’autres débordements craints

Dans le cadre de ces faits, trois personnes ont à nouveau été interpellées par la police qui a avisé le parquet. Les devoirs d’enquête sont toujours en cours. La seconde victime a également porté plainte. Selon les éléments en sa possession, la police ne craint pas d’autres débordements dans ce dossier dans les prochains jours.