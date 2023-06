Découvrez comment et pourquoi RESA investit massivement à Villers-le-Bouillet (photos)

RESA, principal opérateur des réseaux de distribution d’électricité et de gaz en province de Liège, a récemment fait l’acquisition d’un nouveau bâtiment situé dans le zoning industriel de Villers-le-Bouillet. Dans une volonté de développer son ancrage local et d’améliorer son service de proximité, l’opérateur ouvrira en janvier prochain son tout nouveau centre opérationnel. "Notre bâtiment servira de centre polyvalent d’exploitation, explique Gil Simon, le directeur général de RESA. Nous y retrouverons aussi bien des équipes de maintenance pour le gaz et l’électricité, des espaces bureaux ainsi qu’un guichet d’accueil." Une aubaine pour les riverains de l’arrondissement qui devaient se rendre, jusqu’à présent, soit à Liège soit à Seraing. Une bonne nouvelle également pour les délais d’intervention qui devraient être réduits. "En effet, Villers-le-Bouillet était une bonne position d’un point de vue géographique car elle rayonne sur la région hutoise et le Condroz et grâce aux axes routiers, la Hesbaye est proche également. L’objectif est considérablement de réduire les trajets, ce qui permettra aux équipes de se rendre plus rapidement en intervention, pour une meilleure efficience et qualité de service."