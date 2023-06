Donceel: le chef Philippe Renard, retour en "One Man chaud"

Coups de cœur et de gueule

Philippe Renard annonce un "spectacle assaisonné de confidences, de réalisme, d’expériences, d’émotions gustatives, de souvenirs gourmands chez sa grand-mère… mais aussi de dégustations". Son "chaud", c’est tout ça à la fois et plus encore, face à un public donceelois qui compte des amis, des connaissances et des fans.

Les souvenirs fusent, réminiscence des repas de famille à Haneffe, entre tartes et sirop Delvaux. "Je dois à ma grand-mère d’être cuisinier. On venait manger à Haneffe tous les dimanches. Pas de frigo, mais un garde-manger à la cave, avou l’dorêye." Un récit savoureux comme sa cuisine, entre wallon et français. Souvenirs de la fête, souvenirs du basket, du Royal Guidon hesbignon. "Des grands moments. Si je fais ce que je fais et mon fils aussi, c’est à ma grand-mère de Haneffe que je le dois."

Le Chef a bousculé la cuisine des hôpitaux ( "On mange mal à l’hôpital") pour faire respecter les saisons, proposer une béarnaise sans beurre et sans œufs, une béchamel sans farine. Et de saluer Gérard Filot, chef Eurotoques qui a révolutionné le Bois de l’Abbaye (Seraong) en proposant des menus !

Adepte et ambassadeur du "slow food", Philippe Renard prône "le bien manger pour bien cicatriser". Il ne raconte pas de salades et fustige le prêt-à-porter culinaire, les salades pré-emballées au prix exorbitant. "Les salades, les légumes, c’est mon potager." Légumes et viandes sains, produits de bonne qualité, en circuits courts, constituent son crédo culinaire.

M. Cerfeuil à l’école…

La magie du «Chef Toqué» opère partout. Elle marque les enfants à vie. Ils adhèrent, comme dans la région, au potage de M. Cerfeuil. Il veut assurer «une passation de mémoire, une diffusion du savoir» quand il fait visiter son potager aux écoliers. Mais «on ne nous dit pas tout». Acheter ses produits à la ferme? OK, «si c’est bien fait comme chez les sœurs Schalenbourg, à Haneffe». Coup de gueule encore pour les jeunes au foot, et les softs sucrés, en plus des chips. Conseils pour ne rien gaspiller à la maison : garder les eaux de cuisson, faire des chips d’épluchures. Une cuisine de récupération, credo d’un chef qui défend la vraie cuisine et les produits pour promouvoir «le bon et la qualité». Avec en prime une mise en pratique : dégustation de verrines et de potage… sans oublier LA fraise au chocolat!