Le repair café de Burdinne cherche des bénévoles. Qui veut en être?

La première édition du repair café a été inaugurée au mois de mai, avec l’aide de six dépanneurs. "On aimerait avoir plus de bénévoles, en particulier des couturiers, la volonté à terme étant d’en organiser deux par mois, un à Braives et l’autre à Burdinne, ce qui permettrait aux habitants des deux villages d’avoir un repair café plus régulier", lance encore Didier Van Egeren. Envie de les rejoindre ? N’hésitez pas.