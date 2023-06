Clavier: la chapelle de Saint-Fontaine rénovée pour la fin d'année?

Au programme: toiture, maçonnerie, menuiserie

Concrètement, ce sont des travaux de toiture, de menuiserie et de maçonnerie qui ont commencé il y a une semaine. Montant total du chantier: près de 400 000 €. Alors que l’Agence wallonne du patrimoine prend en charge l’ardoise à hauteur de 222 000 €, le Fonds Richard Forgeur dégage une enveloppe de 60 000 € et la Province de Liège une autre de près de 14 000 €. Le solde sera financé par la Commune de Clavier.

"Il restera par la suite à refaire l’électricité et à placer un paratonnerre", précise l’échevin des Travaux, Alain Huppe. On se souvient que la chapelle romaine avait été frappée par la foudre en 2006.

Cette rénovation était particulièrement attendue par le comité "Protection du Patrimoine de Saint-Fontaine", fondé il y a dix ans, pour préserver le site. "On y est, nous sommes heureux, notre investissement est récompensé", glisse Liliane Gérard qui salue "la volonté des instances communales de vouloir préserver le patrimoine exceptionnel du hameau".

Comme on ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs, les quatre concerts qui étaient prévus durant le deuxième semestre ont tous été annulés. Et il n’est pas possible non plus de visiter le site. "Bon an mal an, nous avons une centaine de personnes qui profitent d’une visite guidée de la chapelle chaque année, sans compter les quelque 250 personnes qui profitent des Journées du Patrimoine."

Si aucun grain de sable ne vient perturber le chantier, les travaux devraient être terminés pour la fin de l’année. "C’est un chantier prévu pour 120 jours ouvrés", précise Alain Huppe. La possibilité que la messe de Noël puisse s’y dérouler en 2023 est donc réelle.