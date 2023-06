Braives: un bâtiment détruit par le feu à côté de l’ancienne forge de Pitet

Il était aux environs de 15h, ce mercredi, quand les pompiers de la zone de secours de Hesbaye ont été appelés pour un incendie sur le site de la forge de Pitet (Braives). À leur arrivée, le bâtiment situé dans le prolongement de celle-ci était la proie des flammes suite à une défection d’un tracteur-tondeuse qui s’y trouvait, selon les informations rapportées par le bourgmestre de Braives. "Il s’agit d’un bâtiment où deux locataires et un maraîcher stockent habituellement du matériel de jardinage, explique Pol Guillaume. Quand on m’a averti de l’incendie, je suis revenu dare-dare d’une réunion car la forge de Pitet est un des plus vieux bâtiments témoin du passé de notre commune et elle est d’ailleurs animée une fois par mois par une ASBL qui en montre le fonctionnement. Heureusement, il n’y a pas eu de blessé. Le feu du tracteur s’est rapidement répandu au reste du bâtiment et l’intervention rapide des pompiers a permis de protéger la forge des flammes. Je me suis entretenu avec le propriétaire et les locataires du hangar et nous sommes à leur disposition si nécessaire."