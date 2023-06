Pique-nique sur l’herbe au château de Modave: "Des gens viennent de loin" (photos)

Chaque année, le week-end "Parcs et Jardins de Wallonie" se déroule dans le cadre des "Rendez-vous aux jardins", qui sont un événement européen. L’entrée était gratuite et de nombreux visiteurs sont venus profiter de ces journées pour cette 7e édition.

Lors de ce week-end, les gestionnaires des parcs et jardins membres de l’association étaient invités à réaliser des activités dans leur domaine afin de le faire découvrir au grand public. Au total, plus de 30 parcs et jardins ont ouvert leurs portes. Ce samedi, l’ASBL organisatrice Parcs et Jardins de Wallonie était présente pour son "Pique-nique au jardin" au château de Modave (qui est un des 35 jardins et parc accessibles ce week-end). Nous sommes allés à leur rencontre. "Pour ce pique-nique, il y a des gens qui viennent de plus loin que la Belgique. Certains passent le week-end dans la région et profitent de l’activité parce qu’ils sont à Modave et que ça leur plaît bien. C’est vraiment chouette. Il est possible de se faire masser, de manger, d’écouter des concerts, de jouer avec les enfants, etc.", explique Johanne Dendoncker, coordinatrice de Parcs et Jardins de Wallonie. Métiss’Burgers était au rendez-vous afin de combler les papilles des visiteurs, la brasserie des 3 Provinces, afin de les désaltérer, et Kalypso Nation a proposé un concert durant l’après-midi. D’autres partenaires étaient évidemment présents afin de proposer des activités aux petits et grands. "Nous avons un public qui est essentiellement familial, même si nous pouvons très bien avoir des couples ou des personnes qui viennent entre amis. C’est assez diversifié."

Un site et un décor naturels

Évidemment, toute cette journée tournait autour de la découverte de ce beau jardin du château de Modave. "Notre objectif est de faire découvrir les parcs et jardins au public." Mais Parc et Jardins de Wallonie a d’autres missions: "Au-delà de la promotion des parcs, nous travaillons sur la biodiversité. Nous aidons aussi les parcs, soit seuls, soit avec d’autres associations, à avoir une gestion plus écologique de leur espace", conclut Frédéric Jomaux, de l’ASBL Parcs et Jardins de Wallonie. Vous l’aurez compris, il ne reste plus qu’à réserver votre prochain premier week-end de juin, l’année prochaine. Mais attention, Parcs et Jardins de Wallonie n’organisera peut-être pas sa journée "pique-nique" au même endroit.