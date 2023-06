Oh W’API Day : on a dit bienvenue aux abeilles ce dimanche à Bettincourt

"Nous voulons sensibiliser la population à l’abeille et aux pollinisateurs en général": Mariêve Destinez, employée au Service Environnement et coordinatrice du PCDN, résume ainsi l’objectif du W’Api Day. Elle complète: "Depuis quelques années, nous tenons un stand au marché de Waremme, où nous distribuons des plantes mellifères. Cette année, nous avons voulu faire un événement à plus grande échelle."

Du didactique et du ludique

Les visiteurs de passage à l’école de Bettincourt ont pu découvrir comment se déroulait l’extraction du miel en observant des apiculteurs de la région affairés au sein de la miellerie mobile de la Province de Liège. Et si certains souhaitaient creuser un peu le domaine, en se montrant prêts à accueillir quelques ruches sur leur propriété ? Un membre de l’école d’apiculture de Berloz, expliquait avec force détails et expériences ce qu’il est bon de savoir avant de se lancer.

Et parce que pour que les abeilles se sentent bien, il faut leur offrir un environnement accueillant, le CRIE de Liège proposait diverses animations destinées aux plus jeunes mais à tous le moins intéressantes également pour les adultes. Au programme ; création de bombes à graines ou d’une poudre "magique" permettant de semer facilement, partout dans le jardin, des fleurs mellifères. Quant au PCDN, comme à son habitude, il distribuait gratuitement des plantes appréciées par les abeilles comme l’origan, l’ancolie et la valériane. Cette journée était aussi l’occasion d’aménager les abords de la mare située à côté de l’école de Bettincourt en y plantant également de nombreux autres végétaux mellifères pour le plaisir des pollinisateurs.