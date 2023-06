Le centre culturel de Huy présente sa prochaine saison: 78 spectacles pour rencontrer tous les goûts

1. Pas de super grande vedette française

Si les stars Thierry Lhermitte, Pierre Arditi, Évelyne Bouix ou encore Cristiana Reali ont foulé les planches de l’avenue Delchambre lors de la dernière saison, aucune méga pointure française ne figure cette fois à l’agenda. Pour des raisons financières ? Pas forcément, si l’on en croit l’équipe du CCAH. "Nous avons vu pas mal de spectacles à Paris, mais aucun d’entre eux ne nous a réellement convaincus, assurent les programmatrices. En outre, il y a de moins en moins de vedettes qui partent en tournée. Elles préfèrent jouer sur de plus longues périodes dans les théâtres parisiens." Pour autant, plusieurs productions françaises seront jouées la saison prochaine. Des exemples ? No Limit ; Le Voyage de Molière ; Demain, la revanche ; Les Voyageurs du crime ; les Poupées persanes, le Cercle des illusionnistes ou encore les seuls en scène d’Alex Jaffray et de Vérino.

Spectacle nommé pour le Molière de la Meilleure comédie 2023, No Limit plonge le public dans une parodie digne des meilleures comédies américaines sur la guerre froide. Réflexion sur les dangers du surarmement et la course vers le nucléaire de destruction massive, "ce spectacle extrêmement drôle s’inscrit dans l’esprit humoristique des années 80."

C’est un autre style d’humour, "façon comedia del arte", qui sera mis à l’honneur dans Le Voyage de Molière. "Il s’agit d’une nouvelle troupe française qui raconte la vie d’une compagnie à l’époque de Molière. C’est léger, les comédiens en arrivent même à chanter… les Beatles."

Si vous aviez apprécié Le Cercle de Whitechapel présenté en janvier 2020, vous devriez retenir Les Voyageurs du crime. "Il s’agit d’une enquête à rebondissements autour d’un crime à bord de l’Express Orient. C’est très classique, mais ça fonctionne super bien."

Couronné par trois Molières en 2014, Le Cercle des illusionnistes s’annonce comme un des moments forts de la saison. "Ça parle du début de l’histoire de la magie, avec Jean-Eugène Robert-Houdin, et du cinéma, avec Georges Meliès. Mais la pièce d’Alexis Michalik est basée sur deux histoires qui se déroulent en parallèle et qui se rejoignent à un certain moment."

Si vous êtes un spectateur assidu de Télématin (France 2), vous connaissez Alex Jaffray. "Compositeur de plusieurs jingles d’émission, il vient raconter la musique dans “Le Son d’Alex”. En 1 h 30, il va vous révéler la recette pour réaliser un tube. On apprendra notamment plein de choses sur sa rencontre avec Morricone."

Autre seul en scène: Focus de Vérino présenté par Cedrole. Dans son troisième spectacle, l’humoriste nancéen s’attaque à des sujets globaux, mondiaux et même spatiaux pour faire le point sur ses contradictions et les nôtres. Ça parle pêle-mêle de kite surf, de l’éducation des enfants, du GIEC, de Greta Thunberg, de l’euthanasie… et c’est forcément marrant.

2. Des coups de cœur belges

En programmant Girls and Boys, l’équipe du CCAH l’assure: "Vous sortirez de la pièce bouleversé". Sur scène, France Bastoen interprète le texte du dramaturge britannique Dennis Kelly. Elle raconte sa vie. Une histoire intense et sombre. Le texte aborde une série de thèmes forts: l’amour, la passion, la confiance, la folie, le courage, etc. "À la fin, ça explose, et le spectateur réalise qu’il est bien plus qu’un simple témoin."

Dans un tout autre registre, Maison Renard met en scène un agent immobilier très particulier qui vend sa B.A.D (Base autonome durable), seule solution pour échapper à la fin du monde. "C’est absurde et super drôle, tu ris, tu ris, mais quand tu te rends compte que ce n’est pas le monde imaginaire mais bien la réalité, tu ris… jaune."

Programmé dans le cadre de Noël au Théâtre, Dominique toute seule est un spectacle qui devrait "toucher tout le monde de 7 à 107 ans". Le pitch ? Dominique se sent devenir transparente. Discrètement accompagnée par son ange gardien, elle part en forêt, et entre en dialogue avec les éléments. "À partir de rien du tout sur scène, tu peux faire tout émerger grâce au jeu. C’est une bulle d’émotions de 50 minutes."

Destiné à un public familial (dès 7 ans), NORMAN, c’est comme normal, à une lettre près est un spectacle qui évoque le thème du genre. "L’histoire, c’est celle d’un petit garçon qui aime porter des robes. C’est bien joué, c’est drôle et pas du tout moralisateur."

3. Quinze rendez-vous musicaux

Du jazz, de la musique classique, un hommage à Camauër, un concert du guitariste belgo-coréen Denis Sungho, un autre de Marka, de Didier Laloy, ou encore un concert-apéritif du Duo B ! z’art (piano à quatre mains): l’éclectisme caractérise les 15 rendez-vous musicaux de la saison. Les programmatrices mettent aussi l’accent sur deux autres dates: "Nous accueillerons le premier concert de la dernière tournée des Déménageurs qui fêtent leurs 20 ans d’existence. Ça s’annonce, comme à chaque fois, très festif. Dans un autre style, nous commencerons l’année 2024 avec un concert apéritif avec Bluesy Mary. C’est un ensemble de quatre musiciens qui propose une fusion entre la musique classique et le jazz."