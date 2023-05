Templeton, puissant et généreux à Engis

Are you ready for the blues ? amorce un double set riche de densités et textures sonores avec un premier morceau instrumental Swing avant un I know you know qui annonce un concert étendu vers toutes formes de roots, blues et rock moderne, chacune creusant leur sillon dans une musique venue en droite ligne des USA.

Reconnu comme un pilier du blues, Brian Templeton, ne revendique aucun style sinon celui qui puise dans ses racines profondes l’authenticité d’une musique venue de sa terre natale: Boston.

Ici, l’harmonica prend le relai d’une voix puissante qui transpire la passion autant que le désir de liberté que le chanteur et instrumentiste revendique dans chacun de ses textes voulus ancrés dans l’instant présent.

Four crows poursuit le set avec cette même énergie décomplexée et largement revendiquée avant un morceau à capella qui apporte une autre ambiance au concert, davantage douce et intime.

Estampillé blues dans une formule élargie à ses différentes composantes, le concert trouve sa ligne de force dans la puissance vocale et scénique que l’harmoniciste partage avec son band qui le suit dans sa tournée européenne: deux guitaristes italiens, Enrico Crivellaro et Umberto Porcaro ainsi que les deux Belges, Nico Vanhove à la batterie et Bird Stevens à la contrebasse.

Smokstack poursuit dans ce même registre puissant et authentique que l’on doit aussi à la couleur de la section rythmique avec des parties très ouvertes où la liberté des musiciens reste de mise.

Hommage ensuite à son épouse Christie avec Sugar girl qui apporte au concert ce rapprochement voulu avec un public désormais conquis et en union avec l’artiste influencé dans son parcours par B.B. King, Howling’Wolf et sa mère au piano.

Même ambiance sonore tout au long du second set qui donnera définitivement le ton d’un concert généreux et humain. Avec ici, chaque instrumentiste qui reste soliste dans un dialogue à cinq où chacun apporte son identité créatrice personnelle et universelle en même temps.