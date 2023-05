Les tablettes débarquent dans les classes des écoles communales de Nandrin

La formation a été donnée à tous les professeurs. Le projet peut donc prendre son envol. Jeudi dernier, Pierre Ernest, le référent informatique pour l’école de Villers-le-Temple, était donc le premier à se "lancer". Avec la prise en main de la machine par les élèves. "Je leur apprends à allumer la tablette, la déverrouiller, vérifier le wi-fi, ouvrir et fermer une fenêtre. Ici, on démarre avec Youtube Kids et un exercice très concret: trouver les costumes pour la fancy-fair dans des extraits vidéo de dessins animés." Les élèves, eux aussi, ont déjà leur petite idée sur l’utilisation de la tablette. "On aimerait apprendra à gérer des fichiers, à faire des recherches sur internet, à imprimer des feuilles, à consulter le dictionnaire virtuel, à regarder des vidéos. Ce serait super d’organiser une sortie scolaire grâce à la tablette ou de chercher un bricolage sympa pour la fête des pères." Monsieur Pierre est plus que satisfait de cette première expérience. Et convaincu. "Il faut les habituer au numérique et dans une école, la tablette offre plus de facilité qu’un local d’ordinateur. On la sort de la valise et c’est parti. C’est complémentaire de nos tableaux numériques. C’est aussi très intuitif et les enfants sont déjà familiarisés avec l’outil." En effet, sur les 24 élèves de sa classe, seulement deux n’ont pas de tablette chez eux. Et la plupart passe au moins une demi-heure par jour dessus.