La directrice de l’école de Ferrières a démissionné

Bref, la voilà partie. "Une enseignante de l’école assure l’intérim en attendant l’arrivée du nouveau directeur ou de la nouvelle directrice."

Ce nouveau directeur sera d’ailleurs sélectionné par une commission dont la composition a été actée lors du conseil communal de ce jeudi soir. "On a reçu cinq candidatures. Il y aura une épreuve de sélection orale et une écrite. Elles auront lieu au mois de juin."

Quatre voiries seront refaites

Ce jeudi soir, on a aussi acté la décision de refaire quatre voiries communales. "Tous les travaux seront réalisés sur fonds propres, détaille l’échevin des Travaux Yvon Rollin. On investira environ 260 000€."

Au programme: deux voiries à Sy. "Dans la rue Richard Heinz, on va refaire les mauvaises poches et remettre une couche d’enduit." Quant à la rue de Luins, "on va refaire, la route, remplacer les casse-vitesse et embellir les ronds-points."

À Xhoris, la route menant au club de foot sera également refaite. "On fait ça pour soutenir une activité sportive."

Du côté de Ferrières, on procédera à la réfection de la rue de Lognoul. "Ici, on remettra deux couches d’enduit car il y a beaucoup de trafic."

Le compte est bon

Ce jeudi soir, on a aussi présenté le compte pour l’exercice 2022. "Il est très bon, commente Yvon Rollin, également échevin des Travaux. On a enregistré un boni de 363 000€. On a mis 425 000€ en réserve pour nos projets."

Les ponts au-dessus de la Lembrée bientôt refaits

Bonne nouvelle: deux ponts situés au-dessus de la Lembrée, sur lesquels on ne peut plus passer depuis les inondations de juillet 2021, devraient prochainement être réparés. "On le fera dès que le débit de cours d’eau le permettra et que les entrepreneurs seront disponibles." Le montant total des chantiers devrait s’élever à 400 000€, subsidiés à 80% par le Fonds des calamités.