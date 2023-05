La crèche communale d'Anthisnes va passer de 18 à 25 places

"Nous avons reçu l’accord de l’ONE pour augmenter de sept places, les nouveaux critères se font en effet par multiple de sept, précise l’échevin Toni Pelosato. Ça implique qu’on aménage tout l’étage. Au moment de lancer la crèche, on avait décidé de ne pas finaliser tout de suite l’étage, d’aller pas à pas. Mais on avait déjà anticipé une éventuelle extension. Le gros œuvre avait été réalisé. Il ne reste donc que des travaux d’aménagement, de transformation et d’équipements." Aujourd’hui, le succès de la crèche se confirme et les demandes sont nombreuses. "Elle est complète jusqu’à l’automne 2024. Le besoin est majeur. On veut y répondre. Mais après, ce sera terminé. On sera à la capacité maximale."

Il s’agit donc d’aménager l’étage pour accueillir des enfants en plus: ce seront surtout des travaux de menuiserie et l’installation d’un îlot sanitaire, pour un budget estimé à 46 000 €, financé sur fonds propres, "à condition bien sûr que nous recevions la confirmation que l’ONE nous subventionne bien car de l’emploi est créé".

Si tout se confirme, les nouvelles places seront proposées en janvier 2024. "Pour ce faire, il faut absolument que les travaux se déroulent pendant les grandes vacances, pendant que la crèche ferme, de fin juillet à début août car cela va générer pas mal de nuisances et de poussières." Si ce délai n’est pas tenu, la Commune sera contrainte de reporter les travaux à la prochaine fermeture de la crèche, en décembre. "L’ouverture des places sera alors reportée aussi. "

Sur ce dossier, la Commune d’Anthisnes dit être un peu à contre-courant de la tendance en Wallonie et à Bruxelles. "On a perdu environ 750 places de crèche depuis 4 ans. Nous, on en ouvre. Seulement sept, certes mais quand même…", souligne Toni Pelosato.

La crèche L’Enfant’In a été aménagée dans l’ancienne école communale de Vien, en 2019, avec un projet de rénovation et d’extension moderne. Elle a été inaugurée en 2019.