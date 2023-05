Le développement local porté par le citoyen à travers le GAL Burdinale-Mehaigne

Le président du GAL, Claude Parmentier, et Valérie Pinel, la coordinatrice, ont présenté les 6 fiches-projets. Sur 25 candidatures, 20 seront retenues avec, à la clé, un subside global de 1 785 711 €.

Les sélections seront connues en automne.

Claude Parmentier rappelle bien que ce sont "des projets en supracommunalité. Cette fois, ce sont des groupes de citoyens qui ont rédigé les préprojets: 40 ont été rentrés et 14 ont été retenus et développés en 6 fiches."

1. Environnement – Ensemble pour sauver les pollinisateurs "pour les abeilles, les papillons et les syrphes, précise Valérie Pinel. Cela concerne les particuliers, les professionnels et les espaces publics."

2. Agriculture-Vers des systèmes agricoles plus résilients. "Comme pour la fiche 1, le Parc Naturel sera l’opérateur. Il s’agira d’un accompagnement des agriculteurs dans la problématique des sécheresses récurrentes." Et Claude Parmentier ajoute. "Dans notre programme précédent, nous avons eu une forte adhésion de la part des agriculteurs."

3. Citoyenneté et lien social pour un territoire inclusif et solidaire. "Nous allons encore plus travailler pour une société plus accessible aux personnes porteuses d’un handicap, visible ou pas. Chaque Commune ne possède pas par exemple un conseil de la personne handicapée, qui est un acteur dans le domaine."

4. Habitat-Pour un logement décent. Comme le point 3, la fiche sera portée par le GAL. Le but est de créer un guichet du logement pour répondre aux besoins et créer des projets-pilotes.

5. Production et partage de l’énergie en collaboration avec l’ASBL MCH, partenaire des entreprises en matière énergétique.

6. Alimentation-Savoir-faire de notre territoire dans nos assiettes. "C’est une fiche créée par les 4 CPAS. Nous allons acquérir une camionnette d’épicerie solidaire qui circulera dans tous les villages. Ce sera géré par les Compagnons du Moulin de Ferrières."