À Waremme, on va apprendre à prendre sa place à vélo en ville

Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Le Gracq de Hesbaye va pouvoir apprendre aux cyclistes à prendre leur place dans la circulation en ville.

Éviter le piège de l’extrême droite

La formation est accessible à toute personne qui sait aller à vélo, dès 14 ans. Elle durera 3h (de 14 à 17 h) et débutera par un test de l’habilité à vélo. "Parce que notre but n’est pas d’apprendre aux gens à aller à vélo. Il faut déjà se sentir à l’aise derrière le guidon. Ensuite, on va apprendre à anticiper le comportement des autres usagers, à se positionner correctement sur la route, à tourner à gauche, à aborder un rond-point, à emprunter un sens unique limité (SUL)…" Toutes ces particularités que l’on peut retrouver à vélo en ville, on les trouve aussi à Waremme. "La ville de Waremme n’est pas dangereuse pour les cyclistes en tant que telle, mais l’autre jour, en revenant d’être allé chercher ma fille à l’école à vélo, j’ai pu constater l’importance du trafic aux heures de pointe, poursuit Anne-Sophie Grard. De même, dans le zoning, avec les camions, il faut être particulièrement attentifs, car ces véhicules possèdent un angle mort où le vélo est invisible du conducteur."

Le groupe d’élèves est limité à 5 de façon à faciliter l’apprentissage. Les cyclistes vont ainsi acquérir les bons réflexes à avoir pour circuler à vélo dans le trafic en toute confiance. "Le maître mot, c’est vraiment d’oser prendre sa place dans la circulation, ajoute Anne-Sophie Grard. Ainsi, dans un rond-point ou sur une nationale, il faut éviter le piège de vouloir rouler à l’extrême droite, car alors, les voitures vont vous dépasser à toute vitesse sans même s’écarter."

Dimanche de 14 à 17 h www.gracq.org/inscription-velo-trafic. Tarif: 8 €. Rens.: 0471 73 22 51 – hesbaye@gracq.org