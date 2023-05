Un crowdfunding pour créer des logements insolites à Clermont-sous-Huy

Une inspiration née de leurs expériences

L’idée d’acheter le terrain à côté de chez eux a émergé d’une suite de volontés. "Nous aimons beaucoup recevoir. Je me suis retrouvé en accident de travail en janvier et j’ai appris qu’un gros projet immobilier allait sûrement voir le jour à côté de chez moi, avec la construction d’une vingtaine de maisons. Je me suis dit: mince, ils vendent le terrain, il faut que je fasse une offre, ce que j’ai fait." Le couple est lui-même friand des logements insolites. "Nous avons enchaîné les expériences dans ces logements. L’idée étant que chacun s’offre une nuit dans ce type de logement. Nous en avons essayé beaucoup de différents, que ce soit en Belgique, en France, ou en Allemagne. L’objectif est de s’inspirer de toutes ces expériences et de tout ce que l’on a aimé afin de pouvoir proposer tout cela à nos futurs visiteurs."

Trois logements seront disponibles pour les visiteurs: un dôme, un lodge safari et un tipi. L’objectif est que les visiteurs puissent se relaxer en tranquillité, The Fountain Lodges a d’ailleurs été pensé pour que les logements soient éloignés les uns des autres, afin que les visiteurs se retrouvent le plus au calme possible. "Je veux que les gens se retrouvent dans la nature. Je vais faire clôturer le terrain, ce sera un parc à gibier. Nous allons y mettre des daims. Ce qui est chouette, c’est que la faune et la flore, nous l’avons déjà. Il y a des rapaces, des écureuils, etc. Nous avons déjà ce côté nature qui est présent que je vais accentuer en plantant des bouleaux, avec un lac et une cascade."

De nombreuses prestations seront proposées aux visiteurs.

"Nous avons le bruit de la nature, dormir devant un feu à bois, sous de grosses couvertures (quand il ne fera pas chaud), etc. Mais pour ce projet, de nombreux partenaires vont travailler avec nous. Nous avons des kinés qui ont fait des spécialisations pierres chaudes et massages, qui pourront proposer ces prestations aux clients, un apiculteur qui voudrait faire de l’apithérapie, une dame qui fait des sushis maison, avec qui nous allons peut-être travailler, il faudra voir aussi pour le petit-déjeuner évidemment, afin de collaborer avec une boulangerie… Nous allons ramener des petites options dans le but de faire plaisir aux gens."

Un crowdfunding pour récolter 5% du budget

Kevin et Mélanie ont lancé un crowdfunding pour leur projet The Fountain Lodges à Clermont-sous-Huy (Engis). Le couple s’est lancé dans une cagnotte de 20 000 euros, qu’ils espèrent obtenir. "Si nous n’atteignons pas notre objectif, toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte seront remboursées. Donc ça passe, ou ça casse."

Ce crowdfunding est créé pour obtenir les 5% de budget manquant au lancement du projet. Si vous décidez de participer, des contreparties vous attendent une fois le projet terminé. "Tous ceux qui nous aideront dans la réalisation de notre projet seront invités à notre soirée d’inauguration estimée au printemps 2024. Pour les 360 premières donations de plus de 59 €, une bouteille de notre cava favori en édition limitée est offerte. Elle vous sera remise lors de notre soirée d’inauguration. Et pour les 100 premières donations de plus de 225 €, ses auteurs recevront une nuit en avant-première dans l’un de nos Lodges avec les surprises qui les accompagnent."

Vous voulez participer au crowdfounding ? C’est ici: