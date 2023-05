Toujours l’incertitude concernant le devenir du local à marchandises de Clavier-Station

"La réflexion est longue et multiple, a reconnu l’échevin des Travaux. Alain Huppe. Il est important d’englober ce bâtiment dans le cadre d’une réflexion beaucoup plus large. Ne prendre une décision que sur ce bâtiment-là serait une erreur aujourd’hui, car on attend d’autres décisions qui doivent se débloquer". Au passage, on rappellera que la Commune réfléchit aussi notamment à la future affectation de l’ex-bâtiment de bpost qu’elle a racheté. "Il pourrait servir dans le cadre de l’extension de l’école, tandis que les garages pourraient peut-être accueillir la bibliothèque", glisse l’échevin.

Mais revenons-en au local à marchandises. Réparer la toiture coûterait 25 000 euros, "mais on ne sait pas après ce qu’on en fera, ça dépend de la future affectation. Ces 70m2 pourraient être, à mes yeux, dédiés à du service, mais j’attends de voir si quelqu’un sort un lapin de son chapeau."

Réponse de Dany Cornet (Ensemble), auteur de la récente interpellation: "Pour finir, il va tomber par terre, et ça pose des questions au niveau de la sécurisation". Un risque balayé d’un revers de la main par Alain Huppe. "Le bâtiment n’est pas dangereux. L’idée, c’était de mettre une bâche dessus mais je n’arrive pas à me décider et à proposer quelque chose au collège", confesse l’échevin, qui veut éviter ce qui s’est passé à la chapelle de Saint-Fontaine, "où on a mis une bâche et c’est resté comme ça des années".

"On a fait le tour du bâtiment avec l’architecte, qui doit revenir avec des idées et nous permettre de savoir si ça vaut la peine de refaire le bâtiment à l’identique ou le raser", a de son côté ajouté le premier échevin Damien Wathelet.

Pour rappel, en 2017, la Commune de Clavier avait été contactée par quatre acteurs privés qui souhaitaient redonner vie à cet ancien local à marchandises, via un bail emphytéotique mais le dossier n’avait pas abouti.