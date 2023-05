Neupré dit oui aux langues régionales

Avec ce label, la Fédération Wallonie-Bruxelles veut soutenir l’emploi des langues régionales en Belgique francophone. "Il faut protéger mais surtout valoriser l’utilisation de ces langues", a souligné la ministre, précisant que 46 communes détiennent à présent ce label de promotion. Lancé en 2018, le projet de label est de constituer un réseau de communes qui s’engagent à mettre en œuvre des actions concrètes en faveur des langues et cultures régionales présentes sur leur territoire. "Ces engagements peuvent être culturels, en lien avec l’enseignement, le tourisme… et permettent aux langues régionales de continuer d’exister", a détaillé Bénédicte Linard. En Wallonie, une personne sur trois habite dans une commune labellisée. Toutes les langues régionales sont concernées par le label. "Ces langues font la richesse de notre territoire mais aussi partie de notre identité. Toutes les initiatives de folklore, de carnaval doivent être soutenues de manière à mieux vivre ensemble."

Avec le Conseil communal des enfants

À Neupré, c’est l’échevine Sandra Caprasse qui a porté le dossier. "On tient vraiment à valoriser et protéger cette identité, nos racines, explique-t-elle. On a proposé 15 actions et nous sommes les premiers à inclure un projet personnalisé avec le Conseil communal des enfants qui va prendre pleinement part à l’aventure." Les mini-élus vont être sensibilisés par des rencontres à l’importance des langues étrangères. Ils vont également apprendre des expressions et des chants wallons, l’histoire de nos dialectes… "L’idée aussi est de travailler de manière transversale", poursuit l’échevine. Ainsi, la bibliothèque communale est étroitement intégrée au projet: elle proposera un éventail de lectures (BD, revues, livres…) sur le wallon liégeois ou en wallon liégeois. L’ASBL Mémoires de Neupré, qui regroupe des passionnés d’histoire locale, est aussi de la partie. "Le projet se veut également intergénérationnel, mêlant les aînés, les écoles, le conseil des enfants autour de ce thème."

De nombreuses actions concrètes sont envisagées, dès 2023: intégrer le wallon dans le bulletin communal, les discours officiels, certains documents administratifs, valoriser le nom wallon de Neupré ("Li Noûpré") dans les différents canaux de communication, traduire en wallon les plaques de rue, afficher le label et en faire la promotion… De nombreux bénévoles ont déjà montré leur intérêt pour prendre part au défi.

"Ça suscite beaucoup d’intérêt et tant mieux", se réjouit Sandra Caprasse.

Ce qu’apporte le label concrètement à la Commune ? "Il ne permet pas d’accéder à des enveloppes budgétaires directes. L’aide est plutôt logistique, administrative et en personnel. On nous met par exemple à disposition des traducteurs car nous ne som mes pas des spécialistes du dialecte." À Li Noûpré, c’est certain, "on-z est fir d’esse Walon" et on se réjouit de "djôser" liégeois.