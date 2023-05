L'exposition "Dessine-moi un migrant" s’installe à la bibliothèque de Huy

Et si ce nom vous fait penser à célèbre tirade "Dessine-moi un mouton" du Petit prince de Saint-Exupéry, ce n’est pas un hasard. "Tout comme le Petit prince avait une idée bien précise de ce qu’est un mouton, nous avons tous notre propre représentation de la migration. Et on a décidé de se servir de ces idées différentes pour initier un débat."

Ce débat, il a commencé dans des écoles et des associations liégeoises. "On a demandé aux enfants de dessiner un migrant. Pour y arriver, ils ont dû utiliser leurs propres stéréotypes à propos de la migration."

Cet atelier "dessin" était suivi par une discussion. "Chacun essayait de comprendre ce que les autres voulaient exprimer." Et en mélangeant toutes ces visions, "on parvient à construire une perception plus nuancée."

Au final, ils sont 200 à s’être pliés à cet exercice. "Et on s’est dit que ce serait dommage de laisser tout ce travail dans des tiroirs, sans lui donner une suite."

C’est ainsi que les membres du Service social des étrangers ont décidé d’en faire une exposition qui se trouve donc à la bibliothèque de Huy jusqu’au 3 juin. "Elle est divisée en plusieurs parties. Quand les gens arrivent, on les invite d’abord à également dessiner un migrant." Une fois que c’est chose faite, les visiteurs peuvent aller observer plusieurs réalisations d’enfants. "Chaque dessin est accompagné d’un carnet, dans lequel tout le monde peut noter ce que le dessin lui inspire."

Ensuite, les visiteurs se retrouvent face à une pile de dessins. "Le but est d’arriver à distinguer ceux qui représentent un migrant des autres." Et quand on le fait, on se rend vite compte que "ce n’est pas si simple de faire la différence".

Après avoir été invités à réfléchir sur les causes de la migration, les visiteurs clôturent la visite avec la lecture d’un poème rédigé par une Canadienne qui a émigré en France il y a plusieurs dizaines d’années. "Il insiste sur la nostalgie que peuvent ressentir les gens qui sont loin de leur pays d’origine."