Les ânes et les brebis ont fait le bonheur des enfants au marché de Braives

Pour l’occasion, les ânes de la Ferme du Cortil dans le village de Hosdent, propriété de Philippe Bataille, étaient de sortie. "Ce sont des ânes communs. Nous sommes venus avec la famille, Mona la maman, Sam le papa et les enfants Rocky, Juliette et Fanny", dit Anaïs, aux petits soins pour les équidés.

La ferme accueille régulièrement des résidents du Haut Regard à Waremme, service d’accueil pour personnes en déficience intellectuelle.

"Ils s’occupent des ânes et une résidente, Jessica nous a accompagnés pour le trajet à pied avec les ânes jusqu’ici ; ce n’est pas très loin", expliquent Philippe Bataille et Anaïs. Dans un autre enclos provisoire, Stéphanie Parent est venue avec des brebis. Elle tient la Bergerie des Nuages à Avennes et produit des yaourts et fromage. "Mes produits sont distribués sur le marché par “Les délices de Bertrand”. C’est l’occasion de présenter mes brebis de la race laitière belges. Une race qui est d’ailleurs en voie de disparition. Il n’en reste que 1 200 têtes environ dans notre pays."

Parmi les nombreux visiteurs du marché local, les enfants étaient ravis de la présence des animaux.

"Certains agriculteurs ne pouvaient être présents ce jour. Nous pensons à refaire une ferme plus grande avec des canards, des oies et il y a aussi des éleveurs d’alpagas dans l’entité", explique Laurence Lecoq, agent de l’ADL braivoise.