Fête de la Neuvaine à Moha: la messe en wallon dans une joyeuse ambiance

Àl’origine religieuses, les Fêtes de la Neuvaine sont une semaine de réjouissance et d’animations. Le jeudi de l’Ascension, la messe dédiée à Notre Dame du Rosaire se déroule sur la place Galloy. Pour la première fois, elle a été célébrée en wallon et a attiré un très nombreux public ; son ambiance conviviale a souvent provoqué des moments de rire dans l’assemblée. Tout le monde s’accorde à le dire: le wallon est une langue savoureuse. L’abbé liégeois Pierre Vandenbergh, invité pour l’occasion, a usé de sa maîtrise parfaite de la langue dialectale et surtout d’une bonne dose d’humour. Il a été plusieurs fois très applaudi. Le prêtre officiant était assisté de l’abbé Michel Dorthu titulaire de la paroisse.