À la découverte d’un jardin bio partagé ce week-end à Strée

Ils se prénomment Martine, Louis, Freddy, Jacqueline, Jean-Sébastien et Laurence. Et ils vous proposent de vous faire découvrir leur jardin bio partagé ces samedi et dimanche à Strée. Pour la 3e année consécutive, ces trois couples qui vivent dans une ancienne ferme condrusienne, participent à l’opération portes ouvertes organisée par l’association Nature & Progrès. "Nous voulons faire partager notre passion pour la biodiversité, précise Martine Solbreux. S ur un terrain d’un peu moins d’un hectare, nous avons aménagé une mare, avons laissé des tas de pierre ou de bois mort, et nous laissons volontairement la végétation spontanée prendre possession de l’espace. Nous avons aussi opté pour la tonte alternée en créant ainsi des chemins éphémères sur la parcelle."